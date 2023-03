Teröristle iş tutanla bir arada olmayız

Milliyetçi ve muhafazakâr makyajla kurduğu İyi Parti’yi CHP ve HDP’nin dümen suyuna sokan Genel Başkan Meral Akşener’in partisinde yaprak dökümü sürüyor. PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile aynı masaya oturan Akşener’e kızan ülkücüler İyi Parti’den bir bir istifa ederken, partinin İP’leri şehit bacısına küfreden ağzı bozukların, LGBTİ sevicilerin ve FETÖ iltisaklı isimlerin eline geçiyor.

İYİ’ler bir bir gitti

Akşener’in, MHP’yi ele geçirme operasyonu başarısız olduktan sonra ülkücü tabanı bölmek için milliyetçi-muhafazakâr makyajla kurduğu partisi dikiş tutmuyor. FETÖ izini, LGBTİ sevicilerini, PKK ile örtülü ittifakı ve ABD yandaşlığını görenler İP’ten birer birer ayrılıyor. Kurulduğu 2017’den bu yana Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri, İsmail Ok, Vedat Yenerer, Seyit Yücel, Hayrettin Barut, Nevzat Bor ve Ali Türkşen gibi onlarca siyasetçinin ayrıldığı İP’ten, son olarak “Terörün gölgesi düştü” diyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu istifa ederken, proje parti eşcinsel destekçilerine ve ağzı bozuklara kaldı. Ülkücü camianın sevilerin isimlerinin tasfiye edildiği İyi Parti’de, şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan ile eşcinsel sapkınlara destek veren Bahadır Erdem ve FETÖ’cü olduğu öne sürülen Buğra Kavuncu gibi isimlerin kalması, “İYİ’ler gitti, parti LGBTİ sevicilere kaldı” yorumlarına sebep oldu.

Onurlarını kurtarsınlar

CHP’nin boyunduruğuna, FETÖ ile HDP/PKK’nın ise dümen suyuna giren İP’te yaşanan istifaları Akit’e değerlendiren BAAE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, şunları dile getirdi: “İP denilen maskeli balo oyuncusu yapının nasıl bir proje olduğu, maskesinin altındaki gerçek yüzleri tek tek ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu yapının içinde, bu yapıyı adam sanan, her milliyetperver ve vatanperver insanların bu yapıya tükürüp ayrılmaları gerekir. Devlet, millet, milliyet, din, Allah, Kur’an hassasiyeti olan her haysiyetli insan bunu yapar ve yapmalıdır. Bu ‘İP’ denen yapının nasıl bir proje parti olduğunu artık aziz milletimiz görmüştür. İP denen yapıyı masadan kaldıran da tekrar masaya oturtan da PKK’lılarla tokalaştıran da perde gerisindeki kuklacılardır. Bu kuklaları hareket ettiren kuklacılar ve perde gerisi senaristler, bu kutlu milletten hak ettikleri cevabı 14 Mayıs 2023’te alacaklar. Bu bir seçim olmaktan çok öteye gitmiştir artık. Kesinlikle hakiki manada 100 yıl sonra yeniden, yedi düvele karşı verilen bir beka mücadelesidir. İP denen bu yapının içindeki her ‘ülkücüyüm’ diyen insanın bugün istifa ederek fikir haysiyetlerini ve onurlarını kurtarma vaktidir. Eğer bu davranış şimdi yapılmazsa, bu duruş şimdi sergilenmezse yarın hem millet nezdinde hem de Rabbil Âlemin huzurunda bunun cevabı verilemez. Bugün fikrin haysiyet ve şerefini koruma günüdür. Sözde değil özde vatanperverlik, hamiyet, milliyetperverlik günüdür bugün. Dünyevi menfaatleri elinin tersiyle itebilmek ve doğruları haykırabilmenin günüdür. Bu yüzden vatanperver milliyetçiler İP’i bir an önce terk etsin.”

Ülkücüler yoksa İP de yok

21. Dönem MHP İstanbul Milletvekili Ahmet Çakar ise şunları kaydetti: “Millet İttifakı içinde HDP’ye el uzatan CHP ve diğer partilerin büyük bir gaflet içinde olmaları hasebiyle İP içindeki ülkücüler, tepkilerini koyarak partiyi terk ediyorlar. Türkiye’nin bütünlüğüne göz dikmiş, toprağına göz dikmiş, devletin düşmanı ve PKK’nın uzantısı olan HDP ile açıkça iş birliği yapıldığından dolayı başta Yavuz Ağıralioğlu olmak üzere ülkücüler tavırlarını ortaya koyuyor. Yavuz Bey çok doğru, isabetli, onurlu, şahsiyetli bir tavır koymuştur. Kendi ifadeleriyle ‘bu ihanete ortak olmam’ dedi ve gereğini yaptı. Onların içerde ülkücülüğünü muhafaza eden arkadaşlar varsa, onlar da Yavuz Bey gibi tepkilerini ortaya koymaları ve kendilerine yakışan ülkücü duruşu sergilemeleri lazım. Yavuz Beyin ortaya koymuş olduğu asil duruş, örnek ve onurlu bir tavırdır. İsabetlidir. Aynısını diğerlerinden bekliyoruz. Çünkü ülkücüler olmazsa, ‘İyi Parti yok’ demektir. İyi Parti olmazsa, CHP ve PKK ile arasına mesafe koymayan HDP’nin muvaffak olması mümkün değildir.”

“Teröristle iş tutanla bir arada olamayız” dedi istifasını bastı

İyi Parti’den istifasının ardından Meclis’te basın toplantısı düzenleyen İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partinin seçeneksiz bırakıldığını belirterek şunları söyledi: “Bu vebale ortak olmayacağım. İYİ Partinin hissesine masanın hukukunu korumak için devamlı fedakarlık düştü, o fedakarlığın kefareti de benim. Şehit

ailelerinden dua, Kandil’den beddua aldım.

Dualar şerefim, beddualar mücadelemdir. Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz kazanmaktansa, mertlikle kaybetmekten yanayım. Bu ülkeyi ne PKK’lıların, ne de FETÖ’cülerin eline bırakmayacağız. Çocuklarımızın katillerinden bir şey ummayacağız! Milletimin menfaatine sırtımı dönmeyeceğim.”