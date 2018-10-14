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PKK'lı teröristler bir bir intihar ediyor

Geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerine teslim olan S.F. isimli bir teröristin itirafçı olduğu, örgüt üyelerinin nasıl baskı altında hissettiğini ve bir bir intihar ettiğini açıkladığı bildirildi.

14 Ekim 2018 Pazar 15:45
PKK'lı teröristler bir bir intihar ediyor

Bölücü terör örgütü PKK'nın kamplarında yaşanan baskı ve zülümler, örgüt içi intihar sayısını artırdı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 26 Eylül'de güvenlik güçlerine teslim olan S.F. isimli terörist, örgütte yaşananlara ilişkin itiraflarda bulundu.

Göğsüne ateş etmiş

Aralık 2013-Mart 2014 tarihleri arasında Gara bölgesinde eğitim aldığını anlatan S.F, bu dönemde "örgüt içinde yasak ilişki yaşadığı" iftirasına uğrayan R.K. adlı bir kadın teröristin, terör örgütünün baskısına daha fazla dayanamayıp göğsüne ateş ederek hayatını son verdiğini kaydetti.

Kaçanlar gibi intihar edenlerin de sayısı arttı

Örgüt içinde kaçışlar gibi intiharların da çokça görülmeye başladığını, yapılan zulümler nedeniyle yaşanılan zorlukların dayanılamayacak noktaya geldiğini, halen dağda olanların hepsinin aslında fırsat bulsa kaçacaklarını belirten S.F, elebaşlarının diğer teröristleri ölüme gönderirken, kaçak davranarak daha çok şahsi çıkar peşinde koştuklarını vurguladı.

Biri de kendini asmış

S.F. eğitimler sırasında psikolojik sorunlar yaşayan Ö.T. adlı teröristin de kendisini asarak intihar ettiğine şahit olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 15:45
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  4. Teröristin itirafları

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