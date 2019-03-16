0553 313 94 23

"Teröristin dini, milleti olmaz"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "Teröristin dini olmaz, etnik kimliği ve milleti de olmaz. Terörist, öldürme makinesidir. Dünyanın neresinde olursa olsun herkesin teröre aynı dik duruşu göstermesi gerekir. O zaman bölgesel, küresel barış ve kardeşlik olur" - "Yeni Zelanda'da iki camide ibadet halinde olan 49 masum insanı katlettiler. 70 sayfalık da bir manifesto yayınladılar. Manifestoda ne diyor? 'Siz Boğaz'ın Avrupa Yakası'na geçmeyin yoksa sizi yok edeceğiz.' Terör deyince Batı dünyasının aklına hemen Müslümanlar gelir. 'İslamcı terör örgütü' diye hemen etiketi yapıştırırlar. Terörle mücadele küresel bir iştir"

16 Mart 2019 Cumartesi 18:56
"Teröristin dini, milleti olmaz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Teröristin dini olmaz, etnik kimliği ve milleti de olmaz. Terörist, öldürme makinesidir. Dünyanın neresinde olursa olsun herkesin teröre aynı dik duruşu göstermesi gerekir. O zaman bölgesel, küresel barış ve kardeşlik olur." dedi.

Üsküdar'daki ATA 2 Sitesi Tapu Dağıtım Töreni'ne katılan Yıldırım, yıllardır beklenilen bir sorunun daha çözüldüğünü belirtti.

Yıldırım, site sakinlerine hayırlı olsun dileklerini ileterek, "2 bin 500 tapu dağıtılmaya başlandı. Az önce bu noktaya gelinceye kadar ne yollardan geçtiğimizi, ne zorluklarla karşılaştığımızı sunucu kardeşimiz anlattı. Gençliğimde buralara geldiğimde, tek tük evler vardı. Bugün her yerde yerleşim var. Bir kısmı gayet güzel derli toplu yapılmış ama bir kısmı da çok hızlı bir şekilde yapılmış. Bizim amacımız İstanbul'u her yönüyle en güzel gıpta edilen bir şehir haline getirmek." diye konuştu.

Önemli olanın sorunları torunlara bırakmadan çözmek olduğunu anlatan Yıldırım, dağ gibi sorunları dağ gibi çözümlere ulaştıran anlayışla hareket edileceğini vurguladı.

Yıldırım, İstanbul'un müjdelenmiş bir şehir olduğunu aktararak, İstanbul'un 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağa kaldırdığı bir şehir olduğunu ifade etti. İstanbul'a hizmet etmenin kendileri için büyük bir şans, büyük bir lütuf olduğunu vurgulayan Yıldırım, "İnşallah sizlerin desteğiyle bu görevi ve sorumluluğu bize verirseniz, sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacağız." dedi.

Bu toprakların ülkenin kaderi olduğunu söyleyen Yıldırım, AK Parti hükümetlerinin hizmetleriyle ilgili bilgiler verdi.

- "Terörle mücadele küresel bir iştir"

Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısına değinen Yıldırım, şunları söyledi:

"Yeni Zelanda'da 2 camide ibadet halinde olan 49 masum insanı katlettiler. 70 sayfalık da bir manifesto yayınladılar. Manifestoda ne diyor? 'Siz Boğaz'ın Avrupa Yakası'na geçmeyin yoksa sizi yok edeceğiz.' Terör deyince Batı dünyasının aklına hemen Müslümanlar gelir. 'İslamcı terör örgütü' diye hemen etiketi yapıştırırlar. Terörle mücadele küresel bir iştir. Teröristin dini olmaz, etnik kimliği ve milleti de olmaz. Terörist, öldürme makinesidir. Dünyanın neresinde olursa olsun herkesin teröre aynı dik duruşu göstermesi gerekir. O zaman bölgesel, küresel barış ve kardeşlik olur. Türkiye bölgede barış, istikrar ve kardeşlik için mücadele ediyor. Gelecek zaman içerisinde ülkemizin birliği, beraberliği, kardeşliği daim eylemek için bu mücadelede yılmadan, yorulmadan birlikte çalışacağız."

Konuşmasının ardından, Binali Yıldırım bazı site sakinlerine tapularını verdi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 18:56
  1.  AK Parti
  2. ATA 2 sitesi
  3. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    10 dakikada 10 metre uzunluğunda kol böreği yedi
    1. 10 dakikada 10 metre uzunluğunda kol..
    2. AK Parti'nin Zeytinburnu mitingi
    3. Pervin Buldan'dan gaf üstüne gaf!
    4. Kar ve çamurla kaplı yolda cenaze..
    5. Bakan Kasapoğlu: “Türkiye’de spor..
    6. Kanala düşen kardeşlerden biri..
    7. CHP adayı Aras seçim çalışmalarına..
    8. Şişli’de metruk binada yangın
    9. Beşiktaş-Göztepe maçından notlar
    10. Destici'den "İttifak yapılacaksa yasal..
    11. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    12. Ünal, "Yeni Zelanda katliamı dünyanın..
    13. Hayallerindeki düğünü 16 yıl sonra..
    14. Başkan Çelik Sancaklıbozköy’de destek..
    15. Erdoğan: “Birileri seçimlerde farklı..
    16. Erdoğan'dan 'Ayasofya' açıklaması:..
    17. Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 -..
    18. Çanakkale'de Bahçeşehir Koleji tanıtım..
    19. Saman yüklü kamyon yola devrildi
    20. Almanya'da ırkçılık karşıtı protesto
    21. Kemal Kılıç: “Küçümsenmeyecek bir puan..
    22. Fırat Gül: “Rakip 10 kişi kalınca..
    23. Başkan Çelik Yeni Zelanda’daki terör..
    24. Tabipler Odası’ndan Bluport Reklam..
    25. Adriano devam edemedi
    26. Maçın ardından
    27. Filistinli gruplardan Gazze'deki fiyat..
    28. Yeni Zelanda’daki terör saldırısı..
    29. Mustafa Denizli: “Avrupa hedefi için..
    30. Ümraniyespor Kulübü Kamp Merkezi ve..
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler