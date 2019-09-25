0553 313 94 23

Teröriste 'şehit' diyen HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin'e hapis cezası

PKK'lı teröristler için 'şehit' ifadesini kullanan, HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin hakkında karar verildi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:58
Teröriste 'şehit' diyen HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin'e hapis cezası

HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin hakkında, HDP İl Başkanlığı binasındaki bir konuşmasında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 10 ay hapis cezası verilmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesince 11 Eylül'de görülen duruşmada Buluttekin hakkında hükmedilen 10 ay hapis cezasına ilişkin hazırlanan kararda, merkez Bağlar ilçesindeki partinin il binasında 7 Ocak 2018'de "Yerel Kadın Konferansı"nın düzenlendiği ve şüphelinin de bu konferansta konuşma yaptığı bildirildi.

Teröriste 'şehit' demişti

Buluttekin'in savunmasına da yer verilen kararda, şüphelinin konuşmasında "şehit" ifadesini kullanmış olabileceğini aktardığı ancak propaganda yapma kastının olmadığını ileri sürdüğü yer aldı.

Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin "terör örgütü propagandası yapmak" suçuna ilişkin değerlendirmesine de yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru göstermek, övmek veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik etmek, propaganda suçunun gerçekleşmesi için yeterlidir. Böylelikle silahlı örgüt, çeşitli yöntemlerle ve süreklilik gösterir biçimde propagandası yapıldığında onun varlığını sürdürmesine yardımcı olacak ve saldırılarını yapması kolaylaşacaktır."

Buluttekin'in konuşmasında yer alan ifadelerinin de bulunduğu kararda, sanığın eyleminin terör örgütü üyelerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek mahiyette olduğunu tespit edildiği aktarıldı.

"Düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kabul edilemez"

Sanığın fiilinin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kabul edilemeyeceği değerlendirilmesinin yapıldığı kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanık savunmasında ölen terör örgütü mensuplarına ilişkin 'şehit' ifadesini kullandığını bütünüyle inkar etmemiştir. Konuşmasında örgüt üyelerine yönelik 'şehitlik' gibi kutsal ve yüce bir sıfat atfederek isimlerini zikrederek 'şehitler onurumuzdur' diyerek açıkça övmüştür. Ölen örgüt mensuplarına 'şehit' ifadesi kullanmasının, terör örgütü PKK'nın saldırılarını 'özgürlük mücadelesi' adı altında meşru göstererek bu yola başvurmayı teşvik ettiği ve örgütün kullandığı yöntemlere destek verici nitelikte olduğu anlaşılmıştır."

Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin verdiği kararda, Filiz Buluttekin'in TCK'nin 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl denetime tabi tutulmasına, denetim süresince kasten yeni bir suç işlemesi halinde mahkum olmasına ve aykırı davranması halinde ertelenen cezanın açıklanmasına hükmetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:58
  1. Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin
  2. Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meral Akşener elindeki anket sonucunu paylaştı! 'Partimizin oyları Ahmet Davutoğlu'na kayıyor'
    1. Meral Akşener elindeki anket sonucunu..
    2. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 8,3..
    3. Bakan Koca açıkladı! Milyonlarca lira..
    4. "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    5. Fatih Terim’den Ali Koç’a bomba cevap
    6. Özbekistan ile yatırım fırsatlarına..
    7. Kibar Holding, yenilikçi fikirleri..
    8. Erdoğan duyurmuştu! Araçta sigaraya..
    9. Hurmanın faydaları nelerdir? Günde kaç..
    10. Pegasus’a “Ulusal Kazanan” ödülü
    11. Türk Telekom’da üst yönetim değişikliği
    12. İhanet toplantısının perde arkası..
    13. Şoka uğratan olay! Kuzeninin yerine..
    14. Şirketlere hem kredi hem cihaz..
    15. Balıkesir’de 55 düzensiz göçmen..
    16. ‘Sürdürülebilirliğin Oscarları’..
    17. 'Şifreli haberleşiliyor' gerekçesiyle..
    18. Akşener'den güldüren CHP-HDP..
    19. Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan..
    20. Ziraat Türkiye Kupası'nda günün..
    21. IMF’nin peşinde koşanlar ülkeyi batağa..
    22. Bitlis'te feci kaza! 3 ölü, 5 yaralı
    23. EYT çıkarsa erken emekli kimleri..
    24. Göztepe Yozgatspor 1959 maçı ne zaman..
    25. Binali Yıldırım'ın yeni görevini..
    26. En çok fındık satılan ülke belli oldu!
    27. 2020 Akademik personel maaşları ne..
    28. Kolombiya'da Galatasaray çılgınlığı!
    29. Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının..
    30. Bursa'da "dumansız araçlar" uygulaması
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2019
    Cami inşaatında ölüm!
    Cami inşaatında ölüm!
    Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...
    Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...