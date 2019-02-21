ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'deki önemli teröristbaşlarının tamamı bitti. Karayılan">Murat Karayılan ve Cemil Bayık gibi teröristbaşları 780 bin kilometrekarelik sınırlarımız içerisine gelirlerse onları memnuniyetle karşılayacağımızı ifade etmek isteriz. Buradaki o 700 civarındaki teröristleri yalnız bırakmasınlar." dedi.

Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda, 2017 verileriyle kıyaslandığında teröristlerle çatışmaların, sabotaj ve saldırıların, adam kaçırmaların, mayın ve el yapımı patlayıcı eylemlerinin ve silahlı saldırıların azaldığını anlattı.

Geçen yıl, kırsal alanda teröristle çatışma olaylarında 2017'ye göre yüzde 65 düşüş olduğuna dikkati çeken Bakan Soylu, verdiği rakamların terör örgütünün düştüğü durumun önemli bir delili olduğunu ifade etti.

Bakan Soylu, 2017 yılından bugüne kadar 104 teröristin silahlı insansız hava araçları (SİHA), 784 teröristin ise insansız hava araçlarıyla (İHA) icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İHA'larla 297 sığınağın tespit edilerek imha edildiğini aktaran Süleyman Soylu, "2017’de 15 bin 786 saat olan insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı uçuş saati 2018'de 22 bin saat olmuştur. Bu önemli bir göstergedir. Çünkü insansız hava araçları uçuşları operasyonlara rehberlik ettiği ve keşif yaptığı gibi teröristlerin mobilize olmasını da engellemektedir." diye konuştu.

Yurt içinde terörist sayısının yüzde 69 azaldığını anlatan Soylu, terörist sayısının şu an itibarıyla 700'ler civarında olduğunu söyledi.

- "Bin 380 teröristin etkisiz hale getirildi"

2018 içerisinde kırsalda PK/KCK terör örgütünün sözde barınma ve üs bölgelerine yönelik 58'i büyük, 534'ü orta çaplı olmak üzere 97 bin 107 operasyon yapıldığına işaret eden Soylu, şöyle devam etti:

"PKK/KCK şehir yapılanmasına yönelik 7 bin 427 operasyon yapılarak, 16 bin 232 kişi gözaltına alınmıştır. Bunlar jandarmamızın operasyonlarıdır. PKK'ya yönelik operasyonlar sonucu 2018 yılında bin 292 sığınak ve barınak imha edilerek toplam bin 380 teröristi etkisiz hale getirilmiştir. 2017'deki imha edilen barınak sayısı bin 807'dir. İki yılda 3 bin sayısını aşan bir rakam verdik. Bu az bir rakam değildir. Tabii buradaki düşüşün işaret ettiği şey farklı, örgüt artık yeni şube açamamaktadır. Çünkü her barınak, aslında bir şube, bir lojistik merkez olarak çalışmaktadır ve yoğun saha baskımız neticesinde örgütün artık buna yenilerini ekleyemediği anlaşılmaktadır. 2018 yılında 383 terörist teslim olmuştur. Bunların 165'inin aileleriyle görüşerek ikna yoluyla teslim olmaları sağlanmıştır. Bu aslında bir terörle mücadele değil, terörizmle mücadeledir. Yani oradaki sosyal yapıyı da mücadelenin içine katıyoruz ve bunda başarılı oluyoruz. 2017'de 135, 2016'dan bugüne toplam 343, 2019'da 24 teröristin ikna yöntemiyle teslim olması sağlanmıştır ki bu önemli bir adımdır."

Teknik kapasitelerinin artışının kış operasyonlarına da yansıdığına dikkati çeken Soylu, "Yani bu meseleye yaz ve kış vaziyet ediyoruz. Kış döneminde 357 barınma bölgesinde 4 bin 407 operasyon planlanmıştır. Halen bunların yüzde 67'si tamamlanmıştır. 532 bölgede 15 büyük, 83 orta, 2 bin 855 küçük çaplı olmak üzere 2 bin 953 operasyon yapıldı. 4 bin 407 operasyonun 2 bin 953'ü de tamamlanmıştır." dedi.

- "Örgüt Kandil'den üst düzey yöneticiyi artık sınırlarımıza gönderemiyor"

Sahada elde edilen neticelerden dolayı örgütün üst düzey zayiatlarının arttığını ifade eden Soylu, 2018'de 13'ü kırmızı kategoriden olmak üzere 108 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini anımsattı.

PKK'nın eleman temininde sıkıntı yaşadığını ve dağa çıkışların azaldığını belirten Soylu, şunları söyledi:

"Örgüt, Kandil'den üst düzey yöneticiyi artık sınırlarımıza gönderemiyor. Biz bekliyoruz. Hani HDP vekillerinin mesai arkadaşı Karayılan">Murat Karayılan, Cemil Bayık gelsinler. 780 bin kilometrekare sınırlarımız içerisinde buradaki teröristleri yalnız bırakmasınlar. Onları sözde komuta etsinler. Bu soru terör örgütü içerisinde de sorulmaya başlandı. Sizler de ben de biliyoruz. Artık terör örgütünün siyasi kolu olan HDP binalarının içerisinde de sorgulanmaya başlandı. Geçen günlerde bir HDP binasında oğlu terörist olup öldürülen bir kadın, milletvekilinin yakasından tutuyor, 'Senin oğlun ne iş yapıyor, bana onu söyle' diyor. Bu sorgulanma ve buna benzer birçok sorgulanma, tartışmalar ortaya koyduğumuz kararlı mücadelenin, Cumhurbaşkanımızın dirayetinin ve talimatlarının bir neticesidir."

- "Uyuşturucudan 23 bin 134 kişi tutuklandı"

Uyuşturucuyla mücadeleyi de başarılı şekilde sürdürdüklerini dile getiren Soylu, hem emniyetin hem jandarmanın faaliyetleri neticesinde 2018'de ülke genelinde 147 bin 562 operasyonla 204 bin 780 kişinin gözaltına alındığını, 23 bin 134 kişinin tutuklandığını söyledi.

Uyuşturucu operasyonlarda 18 ton eroin, 78,3 ton esrar, 10 milyon 148 bin kök keneviri ve 32 milyon adedin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildiğini vurgulayan Soylu, "Jandarmamızın bu çalışmalar içinde önemli yakalamaları oldu. En son Diyarbakır'daki 5,2 tonluk yakalama bana sorarsanız ayakta alkışlanacak muhteşem bir işti. Aynı şekilde Kocaeli Körfez ilçesinde bir gemide yakalanan 890 kilo kokain, İstanbul'da yakalanan 800 kilo esrar, Hakkari Yüksekova'da ele geçirilen 600 kilo eroin üretebilecek bin 177 kilo hammadde, mart ayında Hatay'da yakalanan 234 bin 754 adet captagon, Çanakkale'de de bir ton 707 kilo esrar yakalandı." bilgisini paylaştı.

Bakan Soylu, İstanbul'da 260 ton bonzai elde edebilecek kadar hammaddenin yakalandığını bildirdi.

Düzensiz göçle mücadelenin de sürdüğünü anlatan Soylu, özellikle düzensiz göçün, organizasyon açısından terör örgütleri, PKK ve DEAŞ'la yakın ilişki içinde olduğunu aktardı. Soylu, bu durumun jandarmanın hem istihbarat hem de operasyon gücü noktasında düzensiz göçe vurduğu darbeleri ve kurtardığı hayatların sayısını artırdığına işaret etti.

- "Onları memnuniyetle karşılarız"

FETÖ, DEAŞ ve aşırı sol terör örgütleriyle mücadelenin sürdüğüne dikkati çeken Soylu, "Aşırı sol terör örgütlerine yönelik mücadelemizde 2018 yılında 33 terörist etkisiz hale getirilmiş, 405 operasyonla bin 8 kişi gözaltına alınmış, 275 kişi tutuklanmıştır. Yine 2018 yılında FETÖ ile mücadele kapsamında 23 bin 521 operasyon yapılmış, 10 bin 240 kişi tutuklanmıştır. FETÖ ile ilgili olarak ByLock, büfe/ankesör ve gaybubet operasyonları olmak üzere üç ana konu üzerinde çalışmalar yürütülmektedir." dedi.

Süleyman Soylu, teröristler Karayılan">Murat Karayılan ve Cemil Bayık'a tekrar çağrı yaptığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye'deki önemli teröristbaşlarının tamamı bitti. Karayılan">Murat Karayılan ve Cemil Bayık gibi teröristbaşları 780 bin kilometrekarelik sınırlarımız içerisine gelirlerse onları memnuniyetle karşılayacağımızı ifade etmek isteriz. Buradaki o 700 civarındaki teröristleri yalnız bırakmasınlar. Onların koordinasyona ihtiyacı var. Kandil'de 14 yaşındaki çocukları taciz etmekten, 13 yaşındaki çocuklara tecavüz etmekten, burada söyleyemeyeceğim başka ahlaksızlıklar yapmaktan sarfınazar etsinler. Onlar bu çağrımızı kabul etsinler. 780 bin kilometrekare bu sınır içerisine gelsinler. HDP vekilleriyle çok yakın, oradaki barınak ve sığınaklarda toplantılarını rahat bir şekilde gerçekleştirebilme fırsatına sahip olabilirler. Çok fazla birbirlerini özleme imkanı da bulmamış olurlar."

(Bitti)