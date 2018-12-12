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Teröristbaşı Gülen'in sınırda yakalanan gelinine dava açıldı!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olan Kemal Gülen’in eşi Hale Gülen Gürcistan’a kaçmak isterken sınırda kıskıvrak yakalandı. Hale Gülen ve onu kaçırmak isteyen kişi hakkında "Terör örgütüne üye olmak"tan dava açıldı

12 Aralık 2018 Çarşamba 09:02
Teröristbaşı Gülen'in sınırda yakalanan gelinine dava açıldı!

Fetullah Gülen'in yeğeni ve Samanyolu TV'nin haber müdürü Kemal Gülen'in eşi Hale Gülen, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. 30 Temmuz 2016'da Artvin Hopa üzerinden yurtdışına çıkmaya çalışan Hale Gülen Sarp Sınır Kapısı'nda gözaltına alınmıştı. Gülen ile birlikte, kendisine yardımcı olan eski Samanyolu TV çalışanı Dursun Sürmeli de tutuklanmıştı. Savunmasında örgütle hiçbir bağlantısı olmadığını iddia eden Gülen, "Eşimin Bank Asya hesabı vardı. Ben o hesabın yedek kartını kullanıyordum. FETÖ'nün Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisine eşim aboneydi. Gülen Eğitim Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu'na kocam benden habersiz üye yaptı beni. Gürcistan'a gezmeye ve alışveriş yapmaya gidiyorduk" dedi. Sürmeli ise bir arkadaşının ricasıyla Gülen ve 2 kızını sınıra götürdüğünü söyledi. Sürmeli Samanyolu TV'de müdürlerin binada sohbetler düzenlediğini ve çalışanlardan burs, kurban adı altında para toplandığını anlattı.

Hakim karşısına çıkacak

Tutuklu Gülen ve Sürmeli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İki şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Terör örgütüne üye olmak" suçundan hakim karşısına çıkacak. (Sabah)

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 09:02
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