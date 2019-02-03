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Cambridge'de Öcalan'ın avukatından Türkiye’yi karalayan konferans

Cambridge’de geçtiğimiz gün terör örgütü PKK’nın elabaşı Abdullah Öcalan’ın avukatlarından İbrahim Bilmez, Türkiye’ye karşı kin kustu.

03 Şubat 2019 Pazar 14:41
Cambridge'de Öcalan'ın avukatından Türkiye’yi karalayan konferans

 yeniakit.com.tr  İngiltere ve dünyanın en önde gelen üniversitelerinden Cambridge’de geçtiğimiz gün Öcalan’ın avukatlarından İbrahim Bilmez, Dr. Jeff Miley ile “Türkiye’de Baskı ve Hukukun Egemenliği: Abdullah Öcalan’ın Davası” başlıklı bir konferans verdi. Terörist avukatı bekleneceği üzere Türkiye’ye muhtelif mihraklarla aynı argümanları kullanarak Türkiye’ye kara çaldı.

Terörist başının avukatı 15 Temmuz sonrası OHAL uygulamalarına hücum etti

2016 başarısız hain darbe teşebbüsünden beri OHAL uygulamalarının İmralı’yı nasıl etkilediği üzerine konferans verdi. Konferansta ifadesine göre, 20 yıl boyunca Türkiye Öcalan için özellikle biçimlenmiş kanunlar çıkartıp durdu ve her ne zaman bir yasa tasarısı geçse Öcalan’ın bundan istifade edememesi devletin önceliğiydi.

Öcalan’ın avukatı buna kimsenin ses çıkarmadığını zira bu “sistematik olarak hukuk ve adaletin askıya alınışı” sadece Öcalan’a mahsustu. Ancak 2016 sonrası OHAL uygulamaları ile Öcalan müdafiine göre, “İmralı hapishane kompleksinin hukuksuzluğu bütün ülkeye dayatıldı.” Öcalan’ın avukatlarının ifadesiyle, “Türkiye İmralılaştırıldı”.

Sözde avukatı “hukuk ve adalet askıya alınıyor” diye sızlandı

Öcalan müdafiisi devamla, 2011’den beri hiçbir avukatın İmralı’ya ayak basmadığından ve en temel hakların askıya alındığından sızlandı. Bir başka serzenişi ise Avrupa’ya olduve Avrupa Birliği İşkenceyi Önleme Komitesi’ni iş Öcalan meselesine kendi kurallarını uygulamayı reddetmekle itham etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ise Öcalan’ın avukatları tarafından yıllar evvel sunulan dosyaları, Türkiye ile irtibat kurmak yerine kenarda tutup durduğundan yakındı.

Kürt halkının” Öcalan için açlık grevinde olduğunu uyguran avukat, Kürtlerin Avrupa Birliği İşkenceyi Önleme Komitesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden sadece temel işini yapıp Türkiye’ye kendi kanunlarını uygulatmasını talep ettiklerini kaydetti.

“Kürtler Öcalan’a yapışmakla solculuğa tutunuyorlar”!

Hakeza sözde avukat, Öcalan teröristinin milyonlarca insan tarafından lider olarak görüldüğünü ve ona işkence yapıldığını da ileri sürdü.

Cambridge’de doktorasını yapan ve terör örgütü propagandasını yurt dışında yürüten Dilar Dirik’in not paylaşımlarında son olarak yapılan vurgu ise; konferansta avukatın, Öcalan’ın tecrit edilmesiyle hem herhangi bir barış umudunun boğulduğunu hem de Kürtler’in kapitalizmin “başka alternatif yok” sloganını kabul etmeye zorlandıklarını söylemesi oldu.

Konferansta Öcalan’a yapışmakla “Kürtler’in geniş kesimlerinin” sosyalizmden vazgeçmeyi reddettikleri de vurgulandı.

Bu suretle terörist temsilcilerinin gerek Türkiye ile hükümetine FETÖ mücadelesinden ötürü yapılan hücum ve ithamlarda, gerekse Kürtleri sosyalizme tutturma ve solculukta muhtelif mihrak ve gruplarla aynı noktada pişti olduklarını bir kez daha gözler önüne sermeleri de dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 14:41
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