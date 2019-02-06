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Trump'ın Kongre konuşmasında skandal! Teröristbaşı da davet edildi

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD'nin elebaşı İlham Ahmed,ABD Başkanı Donald Trump'ın kongre konuşmasına davet edildi. Skandal toplantıda teröristbaşı Türkiye'nin Suriye'den çıkarılması için destek istedi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:43
Trump'ın Kongre konuşmasında skandal! Teröristbaşı da davet edildi

ABD'de Başkan Donald Trump'ın, Kongre'nin her iki kanadının ortak toplantısında yaptığı kritik "Birliğin durumu" konuşmasının davetlileri arasında Türkiye'yi kızdıracak bir isim yer aldı. Kongre binasındaki konuşma sırasında, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD-YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin eş Başkanı İlham Ahmed davetliler arasında yerini aldı.

Trump ile ayaküstü sohbet

Washington'da Amerikalı yetkililerle temaslarda bulunan İlham Ahmed, ABD basınına da yansıyan bilgilere göre, başkent Washington'da Başkan Donald Trump'la ayaküstü bir sohbet etti.

Çekilmeyi yavaşlatın çağrısı

İlham Ahmed, Washington temasları sırasında Amerikan senatörleriyle de görüşmüştü. Bir grup senatörle basına kapalı görüşme gerçekleştiren PKK elebaşı, temas kurduğu kişilerden Demokrat Parti Senatörü Chris Van Hollen ile fotoğraf da çektirdi. Daha sonra, davetli olduğu forumda konuşmak üzere Orta Doğu Enstitüsü'nün (The Middle East Institute) yolunu tutan İlham Ahmed, buradaki açıklamasında, "Daha iyi çalışılmış bir plan için Trump yönetiminden ABD askerlerinin çekilmesini yavaşlatmasını istedik. ABD'yi daha uzun süreli bir çekilme stratejisine ikna etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tampon bölge itirazı

Ahmed, "Türk güçlerinin bulunacağı 32 km'lik bir güvenli bölge planını reddediyoruz. Ancak Türk güçlerinden arındırılmış BM gözetiminde bir güvenli bölge kurulması fikrine açığız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 14:43
  1. Van
  2. Donald Trump
  3. Suriye Demokratik Güçleri
  4. YPG
  5. SDG
  6. İlham Ahmed

YORUM YAZ

  • AyşaAyşa10 dk önce
    Allah'tan korkun ey akit yazar ve çizerleri,lütfen halkları bir birlerine kırdırmakdan vazgeçin.Kürtleri yaratan Allah'tır gidin onla şavaşın.Gelecek nesilleri bir birlerine düşmanlaştırmayin,Allah hepinizi ıslah etsin...
  • uyan tcuyan tc11 dk önce
    Ahmed diyorki"Türk güçlerinden arındırılmış BM gözetiminde bir güvenli bölge kurulması fikrine açığız" bu ne demek biliyorsunuz bm demek yahudistan abd si demek. ha veli ali , ha ali veli. yani alavere dalavere , dolapları çevirmeye ,yine tc yi tacize devam demektir. gidin babanızı kandırın şerefsiz pislikler. pislik yahudistan abd si.

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