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Teröristbaşı Öcalan'dan HDP'ye tarafsızlık çağrısı

Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, İmralı'da görüştüğü teröristbaşı Öcalan'ın avukatlarına teslim ettiği mektubu basın mensuplarıyla paylaştı- Özcan, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın 18 Haziran'da avukatlarına teslim ettiği mektubun kamuoyundan gizlendiğini açıkladı- Mektuptan:- "HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır"- "Demokratik ittifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendini angaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir"

20 Haziran 2019 Perşembe 21:51
Teröristbaşı Öcalan'dan HDP'ye tarafsızlık çağrısı

İSTANBUL (AA) - Teröristbaşı Abdullah Öcalan, HDP'ye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için tarafsızlık çağrısı yaptı.

Bugün İmralı'da Öcalan'la görüşen Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Abdullah Öcalan'ın kendisinin iki avukatına el yazısıyla bir sayfalık açıklama vermiş olduğunu öğrendik. Bugün uzun bir değerlendirme yaptık Abdullah Öcalan'la İmralı hapishanesinde. Görüşme esnasında söz açıklamaya geldiğinde o açıklandığını sanmaktaydı fakat bizden öğrenmiş oldu ki 18 Haziran 2019 tarihinde avukatlara savcılık üzerinden teslim edilmiş olan açıklama henüz yayınlanmamış. Abdullah Öcalan bunu öğrendiğinde tepki gösterdi." dedi.

Öcalan'ın kendisine avukatlarına atfen bir not verdiğini dile getiren Özcan, avukatlarının telefonlara cevap vermediğini söyledi. Özcan, bu sebeple avukatlarıyla birlikte yapılması planlanan açıklamayı tek başına yapmak durumunda kaldığını aktardı.

Özcan, şunları söyledi:

"Biz akşam 17.00 civarında oradan ayrıldık. Avukatlarını aramaya başladım. Şu anda saat 21.00'e geliyor. Şu an itibariyle avukatlarından herhangi bir cevap alamadım. Telefon, normal mesaj ve WhatsApp mesajıyla, hatta avukatların birinin mesajı okuduğunu WhatsApp tekniğiyle öğrenmiş oldum. Kendilerinin gelmemesi sonucu benim bugünkü bu konuşmam, bu açıklamam aslında halkımızın o derin kültüründen beslenen bir deyimiyle ifade edilebilir, ben bir emaneti açıklıyorum. Kim olursa olsun emanete ihanet edilmez. Sadece avukatlar değil, hiç kimse emanete ihanet edemez. Emanet kutsaldır."

Doç. Dr. Özcan, Öcalan'ın 18 Haziran'da avukatlarına teslim ettiği, kamuoyundan gizlenen mektubu basın mensuplarıyla paylaştı.

Mektupta, "Son ölüm oruçları ve açlık grevlerinin sona ermesi vesilesiyle kullanmak durumunda kaldığım şahsi inisiyatifim konusunda, olası gelişmeleri de dikkate alarak bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Çözüm sürecine ilişkin daha derinleştirilmiş ve netleşmiş bir tutumdan bahsettim. Mevcut gelişmelere de bu perspektiften baktım. Çözüm süreci sonrasına damgasını vuran ve Türkiye'nin geleneksel ikilemini aşmayan, dolayısıyla sürekli çatışmacı ve kutuplaştırıcı üslubun başta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal sorunları ağırlaştırdığı ortaya çıkmış bir sonuçtur. Cumhur ve Millet ittifaklarının bu gerçekliğine karşılık HDP'de ifadesini bulan demokratik ittifak ve bağlantılı demokratik müzakere opsiyonu çözüm odaklı olmayı esas almıştır." ifadeleri yer aldı.

Mektup, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde gerek iç toplumsal, gerek bölgesel ve küresel sorunların daha da ağırlaşacağını göz önünde bulundurarak bu üçüncü yol tavrının korunması büyük bir önem ve anlam ifade etmektedir. Bu çerçevede HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik ittifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendini angaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir. Demokratik uzlaşı, özgür siyaset ve evrensel hukuk üçlü sacayağına dayalı çizgi en doğru ve sonuç üretici siyasi platform durumundadır. İlgili tüm çevreleri bu temelde duyarlı olmaya çağırıyorum."

Özcan ayrıca, Öcalan'ın avukatlarına, "Ben sizden sonra Ali Kemal Özcan hocayla da görüştüm. Kendisine özgü geniş bir literatürü vardır. Umarım paylaşırsınız. Bildiriyi kendisine de okudum. Nasıl açıklanıp değerlendirileceğini tartıştım. Birlikte bildiriyi özüne uygun biçimde toplantı veya toplantılarda açıklayıp yorumlamanızın da yararlı olacağı kanısındayım. Görüşmek dileğiyle. Selam ve sevgilerimle." notunu ilettiğini bildirdi.


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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 21:51
  1. Abdullah Öcalan
  2. Doç. Dr. Ali Kemal Özcan
  3. terör örgütü elebaşı

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