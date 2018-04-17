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Teröristbaşı Netanyahu: Suriye'de ilerlemeye devam edeceğiz

Terör devleti İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, dünkü haftalık kabine toplantısında Tel Aviv’in “Suriye’de İran’a karşı hareket etmeye” devam edeceğini söyledi.

17 Nisan 2018 Salı 23:51
Teröristbaşı Netanyahu: Suriye'de ilerlemeye devam edeceğiz

İngiltere Başbakanı Theresa May ile konuştuğunu belirten Netanyahu, May'e, “Kimyasal silahların kullanımında sıfır tolerans gösterdiklerine dair saldırının uluslararası ve önemli bir mesajıydı” dediğini aktardı.

Netanyahu şöyle devam etti: “Bu politika aynı zamanda terörist devletlerin ve grupların nükleer yetenekler elde etmelerini önlemek için de gösterilmeli.”

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EĞİTİM VE YURTİÇİ GÜVENLİK BAKANLARI DA AÇIKLAMA YAPTI

Middle East Monitor'un haberine göre Suriye'de İran'a ait merkezlere saldırılması mesajı aynı zamanda İsrail Yurtiçi Güvenlik Bakanı Gilad Erdan ve Eğitim Bakanı Naftali Bennett tarafından da dillendirildi.

Erdan “Suriye'de İran'ın askeri yerleşimlerine karşı harekata devam edeceğiz, bu yerleşimler İsrail'in güvenliğini tehdit etmektedir” dedi. Bennett ise, “İsrail, sınırları üzerinden tam ilerleme özgürlüğüne sahiptir ve bütün olası senaryolara hazırlıklıdır” diye konuştu.

Geçen hafta Rusya, İran ve Suriye, Suriye'deki T-4 askeri havaalanına yapılan saldırı sonrası İsrail'i suçlamıştı. Yedisi İranlı olmak üzere 14 kişi ölmüştü. İran'dan ise “Saldırı karşılıksız kalmayacak” açıklaması geldi.

Kaynak: Timetürk

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 23:51
  1. Netanyahu
  2. Terör devleti İsrail
  3. Suriye
  4. İran

YORUM YAZ

  • Osmanlı BoyuOsmanlı Boyu3 sa önce
    kıçı kaşınıyo.
  • Hy-hyHy-hy3 sa önce
    Nerde kalmıştık!...İşgale devam...
  • Adem yağcıAdem yağcı5 sa önce
    İşte yeryüzünün ensinsi şeytani vahşi gavuru
  • ..............6 sa önce
    Kafir rusesediranpyddeaşabdSuriyedesivilleri şehid ettiler masumları göçmen konumuna düşürdüler Suriye Nüfus olarak iyice boşaldı.Yani kolay yutulacak konumda.
  • cemaleddincemaleddin6 sa önce
    Onun icin yillardir Suriyeliler öldürürlüyorki israilin elini kolaylashtirmak. Nufus yogunlugu gevshetilip Katil Israileaz ish kalsin diye. Eger bizim bashkalarin topraginda gömüz yoksa birilerinin var, Benim de var.
  • abdoabdo12 sa önce
    evet baş çıban terörist ısraelin suriyeyi işgal için bahaneleri hazır
  • VatandasVatandas13 sa önce
    Müslüman katılın otur oturduğum yere. Sen çok kaşınıyor dün. Tokat geliyor ha.
  • KuklacıKuklacı13 sa önce
    Artık kuklacılar kendileri sahneye çıkıyor. Çünkü mübarek savaşçılar başaramadı.
  • M.AliM.Ali14 sa önce
    Madem terörist devletlerin nükleer güç sahibi olması iyi değil, sizde niye var?
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