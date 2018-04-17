Teröristbaşı Netanyahu: Suriye'de ilerlemeye devam edeceğiz

İngiltere Başbakanı Theresa May ile konuştuğunu belirten Netanyahu, May'e, “Kimyasal silahların kullanımında sıfır tolerans gösterdiklerine dair saldırının uluslararası ve önemli bir mesajıydı” dediğini aktardı.

Netanyahu şöyle devam etti: “Bu politika aynı zamanda terörist devletlerin ve grupların nükleer yetenekler elde etmelerini önlemek için de gösterilmeli.”

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EĞİTİM VE YURTİÇİ GÜVENLİK BAKANLARI DA AÇIKLAMA YAPTI

Middle East Monitor'un haberine göre Suriye'de İran'a ait merkezlere saldırılması mesajı aynı zamanda İsrail Yurtiçi Güvenlik Bakanı Gilad Erdan ve Eğitim Bakanı Naftali Bennett tarafından da dillendirildi.

Erdan “Suriye'de İran'ın askeri yerleşimlerine karşı harekata devam edeceğiz, bu yerleşimler İsrail'in güvenliğini tehdit etmektedir” dedi. Bennett ise, “İsrail, sınırları üzerinden tam ilerleme özgürlüğüne sahiptir ve bütün olası senaryolara hazırlıklıdır” diye konuştu.

Geçen hafta Rusya, İran ve Suriye, Suriye'deki T-4 askeri havaalanına yapılan saldırı sonrası İsrail'i suçlamıştı. Yedisi İranlı olmak üzere 14 kişi ölmüştü. İran'dan ise “Saldırı karşılıksız kalmayacak” açıklaması geldi.

Kaynak: Timetürk

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