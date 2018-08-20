0553 313 94 23

Teröristbaşı Netanyahu 'Küresel eşkiyadan' memnun

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin, İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünü koruma konusundaki kararlı tavrını takdir ettiklerini açıkladı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:47
Teröristbaşı Netanyahu 'Küresel eşkiyadan' memnun

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kudüs'te ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir araya gelen Netanyahu, İsrail'in, ABD'den daha büyük bir müttefik ve dostu olmadığını, aynı şekilde ABD'nin de İsrail'den daha büyük bir müttefik ve dostu olmadığını düşündüğünü dile getirdi.

Savunma harcamalarını sürekli olarak artırdıklarını ve ABD'nin desteğinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Netanyahu, ABD ile İsrail arasındaki ittifakın Başkan Donald Trump döneminde her zamankinden çok daha güçlü olduğunu dile getirdi.

Bolton'un ziyaretinin bu ittifakı daha güçlü kılmak, İran, Suriye ve Gazze konusundaki politikalarını daha yakından koordine etmek için fırsat oluşturduğunu kaydeden Netanyahu, ABD'nin, İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünü koruma konusundaki kararlı tavrını takdir ettiklerini belirtti.

Netanyahu, Bolton ile görüşmesinde ayrıca İran ile nükleer anlaşmadan çekildiği için ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti.

Açıklamada konuşmalarına yer verilmeyen Bolton, dün İsrail'e gelmişti.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:47
  1. ABD
  2. israil
  3. Netanyahu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajı
    1. CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bayram..
    2. Samsun'da erkek cesedi bulundu
    3. Çorum'da traktör eve girdi: 5 yaralı
    4. Diyarbakır'da yaşlılara ATM’den para..
    5. Nevşehir’de kaçak içki operasyonu: 3..
    6. Karaman'da kamyonet devrildi: 1 kişi..
    7. İran'dan açıklama: ABD ve İsrail'in..
    8. Çeçenistan’da polis merkezine saldırı:..
    9. Vatan haini Cem Özdemir, ağzındaki..
    10. ‘Hudut kartalları’ FETÖ’cülere göz..
    11. UEFA, yılın futbolcusu adaylarını..
    12. Mevlüt Çavuşoğlu: ABD Büyükelçiliği'ne..
    13. Almanya Başbakanı Angela Merkel:..
    14. Gaziantep’te 75 kilo esrar ele..
    15. AK Parti'nin bayram programı belli oldu
    16. Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi..
    17. Rusya'dan E-Vize açıklaması!
    18. Bedelli askerlikler ne zaman askere..
    19. Bir ilçe o gence ağladı! Bir hafta..
    20. Erdoğan'dan Uras ailesine başsağlığı!
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Ankara
    Kurban fiyatları Ankara
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda