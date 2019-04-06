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Teröristbaşı Fetullah Gülen'in yeğeninin cezası onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Büşra Gülen'e, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 13:07
Teröristbaşı Fetullah Gülen'in yeğeninin cezası onandı

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Büşra Gülen, 21 Ocak'ta "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Gülen'in tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Mahkemenin verdiği bu karar, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince hukuka uygun bulundu. Daha sonra Gülen'in temyiz başvurusu üzerine, dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi.

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı ve hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun şekilde elde edildiği sonucuna varan Daire, Büşra Gülen'e verilen hapis cezasını onadı.

Örgüt evlerinin ihtiyaçlarını giderdi

Yapılan yargılamada, örgütle bağlantılı şirketlerde sigorta kaydı bulunduğu belirlenen Büşra Gülen'in, Bank Asya'da hesabının olduğu tespit edilmişti.

Örgütsel toplantıları organize ettiği saptanan Büşra Gülen'in, 12 Ekim 2015 ile 19 Şubat 2016 arasında örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullandığı belirlenmişti. Program üzerinden 702 mesaj gönderdiği ve bin 151 mesaj aldığı tespit edilen Gülen'in, bu yazışmalara göre, örgüt evlerinin ihtiyaçlarının giderilmesinde aktif faaliyet yürüttüğü kaydedilmişti.

'Tutuklanabilirim' demişti

ByLock üzerinden çeşitli görüşmeler yapan Gülen'in, bir mesajda, "Her an tutuklanabilirim malum, ilk bizi alacaklarmış haber geldi." ifadesine yer verdiği aktarılmıştı.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 13:07
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  3. Büşra Gülen
  4. FETÖ
  5. ByLock
  6. Fetullah Gülen

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