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Teröristbaşı Gülen seçime 3 gün kala alçak talimat!

Gülen’in 24 Haziran için anket yaptırdığı, çıkan sonuçlara çıldırıp “Türkiye’yi ayaklandırın, halk sokağa insin” talimatı verdiği ortaya çıktı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 07:57
Teröristbaşı Gülen seçime 3 gün kala alçak talimat!

Son umudunu 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaybetmesine bağlayan Pensilvanya’daki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in seçim anketi yaptırdığı ve aldığı sonuç karşısında çıldırdığı ortaya çıktı. FETÖ’nün anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 54 oyla seçimi çok rahat kazanacak görünüyordu. 

TALİMAT: AYAKLANDIRIN 

Anket sonuçları karşısında çılgına dönen Gülen, Pensilvanya’daki ininde üst düzey imamları acil toplantıya çağırdı. Seçimlere 3 gün kala 21 Haziran’da yapılan toplantıda alınan kararları MİT adım adım takip etti. Toplantıda teröristbaşı, sorumlu imamlara seçim günü Türkiye’yi karıştırıp ayaklanma çıkarmaları talimatı verdi. 

HALKI SOKAĞA DÖKÜN 

Toplantıda alınan kararlar FETÖ’nün başta Türkiye’deki mahrem yapısı olmak üzere dünya genelindeki örgüt üyelerine gizli haberleşme programları üzerinden dağıtıldı. Sosyal medya birimi tarafından hazırlanan bildiride hain plan ve talimatlar yer aldı. Talimatta “Seçim birinci turda bitecek, kaos ortamı yaratın, vatandaşı bir şekilde sokağa çıkarın” ifadeleri yer aldı. 

KODU ÇÖZÜLDÜ, ÖNLEM ALINDI

İstihbarat birimlerinin Pensilvanya’daki hain toplantının kodunu çözmesi üzerine güvenlik güçleri Türkiye genelinde hem sandık hem de sosyal medyadan kışkırtıcı yalan paylaşımlarda bulunan kişilere karşı önlem aldı. Emniyet ve istihbaratın ülke genelinde aldığı önlemler nedeniyle kaos planı tutmadı.

İŞTE O ALÇAK TALİMATLAR 

- Muhalefetin son derece motive olduğu bu ortamda “Seçimlerin hileyle kazanıldığı” algısının muhalif hesaplar üzerinden yaygınlaştırılarak kaos ortamı oluşturulmasının gerekmektedir. 

- Cumhurbaşkanının hileyle ilk turda kazandığı algısıyla ya muhalefet iyice siner ve kontrolü tam eline alır ya da Cumhurbaşkanı’na karşı toplumsal öfke patlama noktasına gelir. 

- Muhalif kesim ilk kez bu kadar motive ve umutlu, ilk turda hileyle kaybettiklerini düşünmeleri çok ciddi öfkelendirir. Onların öfekelerini artıracak paylaşımlarda bulunun. 

- Seçimin hileli kazanıldığının alt yapısını hazırlayıp, hile algısını güçlü tutun. Muhalif kesimi ile AK Parti’nin birbiriyle uğraşmasını sağlayalım. 

- Renkli hesaplardan (Örgütün kontrolünde olup, direkt bağlantısı bulunmayan farklı kesimlerden görünen) gün boyu hile mesajları atın. 

AKŞAM

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 07:57
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