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İsrail, 4 Filistinliyi daha gerçek mermiyle yaraladı

Terör devleti İsrail'in terörist askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir beldeye düzenlediği baskında 4 Filistinliyi gerçek mermilerle yaraladı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 10:01
İsrail, 4 Filistinliyi daha gerçek mermiyle yaraladı

Sabah saatlerinde Ramallah'ın batısındaki Dir Ebu Meşal beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, olaya tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek mermilerle müdahale etti. Filistinliler ise askerlere taş ve molotof kokteyli ile karşılık verdi.

4 Filistinli tedavi altında

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ramallah'ın batısındaki Dir Ebu Meşal beldesinde gerçek mermilerle yaralanan 4 Filistinlinin Salfit Hastanesi'ne getirildiği belirtildi.

Birinin durumu ağır

Açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

İsrail askerleri sık sık aranan kişilere yönelik operasyon gerekçesiyle Filistin beldelerine baskınlar düzenliyor

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 10:01
  1. Ramallah
  2. Filistin
  3. İsrail
  4. gerçek mermi

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  • AbdullahAbdullah6 dk önce
    Molotof kullananlar kim biliyorsunuz?
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