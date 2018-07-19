Terörist Uslu iş başında! OHAL sonrası örgüt üyelerine mesaj...

Terör örgütü FETÖ'nün ABD'deki firarilerinden Emre Uslu, OHAL kalktıktan sonra, Türkiye'de gizlenen teröristlere mesaj yazdı.

"OHAL kalktı diye kimse Türkiye normale döndü, mahkemeye gideyim ifade vereyim, polise gidip pasaport alayım diye ortalığa çıkmamalı" diyen Uslu, FETÖ üyelerinin bunu yapması durumunda tutuklanacaklarını iddia etti. ABD'de gözlerden uzak ve rahat bir yaşam sürdüğü bilinen firari FETÖ'cü Uslu, Türkiye'de kaçak durumda olan FETÖ'cülere verdiği nasihatle gündeme geldi.