0553 313 94 23

Terörist Uslu iş başında! OHAL sonrası örgüt üyelerine mesaj...

ABD'de yaşayan firari FETÖ'cü Emre Uslu'nun, Twitter üzerinden hala firari durumda olan ve yurtdışına çıkma planları yapan FETÖ üyelerine verdiği tavsiye dikkat çekti.

19 Temmuz 2018 Perşembe 09:34
Terörist Uslu iş başında! OHAL sonrası örgüt üyelerine mesaj...

Terör örgütü FETÖ'nün ABD'deki firarilerinden Emre Uslu, OHAL kalktıktan sonra, Türkiye'de gizlenen teröristlere mesaj yazdı. 

"OHAL kalktı diye kimse Türkiye normale döndü, mahkemeye gideyim ifade vereyim, polise gidip pasaport alayım diye ortalığa çıkmamalı" diyen Uslu, FETÖ üyelerinin bunu yapması durumunda tutuklanacaklarını iddia etti. ABD'de gözlerden uzak ve rahat bir yaşam sürdüğü bilinen firari FETÖ'cü Uslu, Türkiye'de kaçak durumda olan FETÖ'cülere verdiği nasihatle gündeme geldi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 09:34
  1. Emre Uslu
  2. OHAL
  3. FETÖ

YORUM YAZ

  • AhmetAhmet33 dk önce
    Bu adam fetönün ihanet tabakasının tepesindeki isimlerden biri..İbadet tabakası dediğimiz kısım bunların hainliğinin bedelini ödüyor. Şu an halen daha ibadet ve ihanet kesiminin ayrımı yapılamıyor maalesef. İbadet tabakası bildiği herşeyi iftira atmadan ve saklamadan anlatsın böylece en azından masum olanlar kurtulur. Hem kolluk kuvvetlerine kendi rızası ile gidip bildiklerini anlatan 221 den faydalanır ve ceza da almaz. Bu hainleri yıllardır dinleyip de eline bir şey geçen olduysa dinlemeye devam etsin.
  • Abidin Abidin 52 dk önce
    Bu adam trafik kazası geçirse ne olur.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Füze enkazında nöbet tutuyorlar!
  1. Füze enkazında nöbet tutuyorlar!
  2. FETÖ'nün 'sohbet ablası' itirafçı oldu
  3. Dünyanın en pahalı şehirleri..
  4. Süper Lig ekibinden flaş transfer!..
  5. Tekirdağ'da korkunç kaza! Araç ikiye..
  6. Erdoğan'dan kutlama mesajı
  7. MEB 2018 sözleşmeli öğretmen atama..
  8. PKK'ya uyuşturucu operasyonu! DBP'li..
  9. Kirli işbirliğine tam gaz devam! Esed..
  10. 2018 MEB Sözleşmeli öğretmen atama..
  11. New York’a 33 firmalı çıkarma
  12. Tutuklu sayısı 157'ye yükseldi!
  13. IMF büyüme tahminini yine düşük tuttu
  14. Dudak uçuklatan rakam! Sezonun kombine..
  15. Yatağında uyurken polis uyandırıp..
  16. Hulusi Akar, ilk ziyaretini kritik..
  17. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
  18. Bakan Dönmez’in üç önceliği
  19. FLAŞ! O yüzbaşı da ankesörcü çıktı!
  20. İstanbul'da en ucuz evler hangi..
Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!
Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı için soruşturma başlatılmıştı... Küstah açıklama!
Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı için soruşturma başlatılmıştı... Küstah açıklama!