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Giresun'dan acı haber! Terörist sanılarak vurulan asker şehit oldu

Giresun'un Doğankent ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yürüten birlikteki bir asker, iddiaya göre ormanlık alan içerisinde terörist sanılarak ateş açılması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan asker kurtarılamayarak şehit oldu.

20 Temmuz 2018 Cuma 07:04
Giresun'dan acı haber! Terörist sanılarak vurulan asker şehit oldu

Olay gece saatlerinde Doğankent ilçe kırsalında meydana geldi. Terör örgütü PKK'ya yönelik arama tarama faaliyeti yürüten Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı birlikteki bir asker, iddiaya göre tuvalet ihtiyacı için ormanlık alana gitti. Bu sırada askeri birliğin güvenliğini sağlayan kobra tipi zırhlı araçtaki askerler ormanlık alanda hareketlilik fark etti, bölgeyi ateş altına aldı. Olayda ormanlık alana giden asker isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayın fark edilmesi üzerine hastaneye kaldırılan asker kurtarılamayarak şehit oldu.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 07:04
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