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Terörist Nazik Esed'in Türkiye'deki ajanlarını deşifre etti

Suriye'de paketlenerek Türkiye'ye getirilen Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik, Terörle Mücadele Şubesi'nde yapılan sorgusunda Suriye istihbaratına ilişkin çeşitli isim ve adresler verdi.

14 Eylül 2018 Cuma 12:56
Terörist Nazik Esed'in Türkiye'deki ajanlarını deşifre etti

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince oluşturulan ve THKP-C Acilciler örgütü konusunda uzman personelin yer aldığı özel ekibin sorguladığı Yusuf Nazik, örgütün bağlantılarıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

MİHRAÇ URAL İLE SURİYE İSTİHBARATININ İLİŞKİLERİ

Zaman zaman MİT görevlilerinin de katıldığı sorgulamada Nazik'in, örgütün güncel durumu, yurt içi ve dışındaki bağlantıları, Suriye'deki faaliyetlerinin yanı sıra örgüt elebaşı Mihraç Ural'ın Suriye istihbaratı El Muhaberat ile ilişkileriyle ilgili de önemli bilgileri polis ve istihbarat yetkilileriyle paylaştığı, çeşitli isim ve adresler verdiği öğrenildi.

EL MUHABERAT AJANLARI DEŞİFRE OLACAK

Terörist Nazik'e MİT ve emniyet istihbarat birimlerince temin edilen fotoğraflardan teşhis yaptırıldığı, özellikle örgütün yurt içi ve dışındaki irtibatları ile örgütle bağlantılı El Muhaberat ajanlarının kimliklerinin deşifresi için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Nazik'in, Reyhanlı saldırısının emrini verenler arasında yer aldığını belirttiği El Muhaberat ajanı "Hacı" kod adlı "Muhammed" isimli kişi ile onunla hareket eden diğer ajanların deşifresine yönelik önemli bilgiler paylaştığı kaydedildi.

GÖZALTI SÜRESİ UZAYABİLİR

Emniyetteki sorgusuna aralıklarla devam edilen Nazik'in, gerekirse gözaltı süresinin uzatılabileceği ve alınan ifade doğrultusunda operasyonun genişleyebileceği bildirildi.

MİT'İN BAŞARILI OPERASYONU

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te gerçekleştirilen, 53 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan Yusuf Nazik, bulunduğu Suriye'nin Lazkiye kentinde MİT tarafından düzenlenen nokta operasyonla yakalandıktan sonra Ankara'da sorguya alınmıştı.

Daha önce MİT'teki ön sorgusunda Suriye istihbarat birimlerinden aldığı talimatla Türkiye'de eylem arayışına girerek alternatif eylem yerlerine yönelik keşif çalışması yaptığını belirten Nazik, patlayıcıların Suriye'den Türkiye'ye intikalini sağladığını ve iki "transit" tipi araç temin ederek patlayıcıların araçlara yerleştirilmesini organize ettiği itirafında bulunmuştu.

Aranan Teröristler Listesi'nde "mavi" kategoride yer alan Reyhanlı saldırısının organizatörü Yusuf Nazik, MİT'teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere 12 Eylül'de Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilmişti.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 12:56
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