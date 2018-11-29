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Teröristbaşı Murat Karayılan düştükleri durumu istemeden itiraf etti!

Güvenlik güçlerinin eli kanlı terör örgütü PKK'ya yönelik kararlı operasyonların artmasıyla birlikte örgütün elebaşlarından Murat Karayılan, köylere giriş çıkışları yasakladı.

29 Kasım 2018 Perşembe 08:58
Teröristbaşı Murat Karayılan düştükleri durumu istemeden itiraf etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadelede taarruz dönemine geçildiğini açıklamasından sonra düzenlenen başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'nın adeta beli kırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaz/kış demeden devam ettirdiği operasyonlarda örgütün sözde yöneticileri tek tek etkisiz hale getirildi. Büyük oranda kayıplar veren bölücü örgüt, geri adım atmaya başladı.

Karayılan: Artık o dönem geçti

Örgütün Kandil'de saklanan elebaşlarından Karayılan">Murat Karayılan'ın teröristlere verdiği talimat, itiraf niteliğinde.

Dönemin fazlasıyla değiştiğini vurgulayan terörist Karayılan, artık örgüt üyelerinin köylere giriş çıkış yapmaması gerektiğini söyledi.

PKK medyası üzerinden bir açıklama yayınlatan Karayılan, "İstihbarat verebilecek her tür teknikten, yanlış hareket tarzından kendini uzak tutmalıdır. Şimdi gerilla eskisi gibi gereğinden fazla hareket etse, köylere girip çıksa olmaz. Artık o dönem geçti, eskiden öyleydi." dedi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 08:58
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