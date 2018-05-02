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Terörist İsrail'in basın ihlalleri sergileniyor!

Gazze'deki Filistinli Medya Topluluğu, İsrail'in Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında gazetecilere yönelik ihlallerini anlatan fotoğraf sergisi düzenledi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:10
Terörist İsrail'in basın ihlalleri sergileniyor!

Gazze'nin doğu sınırında "Gerçeğin gözleri hedefte" adıyla düzenlenen sergide, gazetecilerin gösterileri takip ettiği sırada İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmalarını, yaralanmalarını ve şehit edilmelerini belgeleyen fotoğraflar sergileniyor.

Filistinli Medya Topluluğu Başkanı Tevfik es-Seyyid Selim, yaptığı açıklamada, serginin amacının, İsrail'in işlediği suçları aktarma görevlerini yapan Filistinli gazetecilere yönelik ihlallerin belgelenmesi olduğunu söyledi.

Selim, sergide İsrail'in gazetecilere yönelik yaralama, takip, gözaltı ve şehit etme gibi ihlallerini belgeleyen onlarca fotoğrafın yer aldığını belirtti.

Başkan Selim, "Tüm dünyaya, basın özgürlüğünü koruduğunu iddia eden İsrail'in, gazetecilerin haklarını ihlal eden örgüt ve ülkeler arasında ilk sırada yer aldığını vurgulamaya çalışıyoruz." dedi.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazeteci ve 18 yaş altındakilerin bulunduğu 49 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edilirken, 6 binden fazla Filistinli yaralandı.

Filistinliler, gösterilerini İsrail'in kuruluş yıl dönümü ve "Büyük Felaket" adını verdikleri "Nekbe"nin tarihi olan 15 Mayıs'a kadar sürdürmeyi planlıyor.


Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:10
  1. Şehit
  2. Toprak Günü
  3. İsrail
  4. Gazze

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