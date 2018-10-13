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Terörist İsrail'den sivil katliamı: 7 şehit!

Eli kanlı İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde, göstericilere açtığı ateş sonucu 7 Filistinli şehit oldu, 154 kişi yaralandı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 09:23
Terörist İsrail'den sivil katliamı: 7 şehit!

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde açtığı ateş sonucu 7 kişinin şehit olduğunu belirtti.

Gösterilerde yaralanan 21 yaşındaki Muhammed İsam Abbas'ın da şehit olduğunu ifade eden Kudra, diğer şehitlerin isimlerinin Ahmed İbrahim et-Tavil (27), Muhammed Abdulhafız İsmail (29), Ahmed Ahmed Ebu Naim (17), Abdullah Berhem ed-Dağme (25), Tamir İyad Ebu Armane (22) ve Afifi Mahmud Ata Afifi (18) olduğunun tespit edildiği bilgisini verdi.

Gazze sınırındaki çeşitli bölgelerde 5'i ağır 154 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını aktaran Kudra, yaralananlardan 50'sinin çocuk, 10'unun kadın olduğuna işaret etti. 

LİBERMAN'DAN GAZZE'YE YAKIT TEDARİKİNİ DURDURMA KARARI

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Gazze Şeridi'ne yakıt tedarikini durdurma talimatı verdi.

İsrail Yayın Kamu Kuruluşu'nun (KAN) da aralarında bulunduğu İsrail basınında yer alan haberlere göre, Gazze sınırında yaşanan şiddet olaylarının ardından Liberman yakıt tedarikini durdurma kararı aldı.

Liberman, Gazze sınırında bu olaylar devam ederken İsrail'in Gazze'ye yakıt girişini kabul etmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

İsrail gazetesi Haaretz geçen hafta, Katar ile "elektrik santrali için yakıt alımını finanse etmeyi" öngören bir anlaşma imzalandığını yazmıştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin çeşitli bölgelerinde açtığı ateş sonucu 6 Filistinlinin şehit olduğunu belirtmişti. 

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. 

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 200'den fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 09:23
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  3. gazze
  4. Büyük Dönüş yürüyüşü
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