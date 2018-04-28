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Terörist İsrail, Hamas Deniz Kuvvetleri'ni vurdu

Siyonist İsrail ordusu son günlerde Gazze sınırında yaşanan çatışmalara yanıt olarak Hamas Deniz Kuvvetleri'ne ait 6 noktayı hedef aldıklarını açıkladı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 08:45
Terörist İsrail, Hamas Deniz Kuvvetleri'ni vurdu

Açıklamada, saldırıların dün "İsrail içine girme teşebbüslerine yanıt" olarak gerçekleştiği kaydedildi.Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da İsrail keşif uçakları tarafından Gazze limanındaki deniz polisine ait iki sandala saldırı düzenlendiğini, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığını duyurdu.

Filistin medyasına yansıyan haberlere göre, saldırıda 'birkaç küçük gemi' vuruldu.

Gazze sınırında son 5 haftadır devam eden çatışmalarda, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu toplamda 43 Filistinli şehit oldu.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 08:45
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. İsrail
  3. Filistin
  4. Gazze

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