0553 313 94 23

Terörist İsrail güçleri 13 Filistinliyi gözaltına aldı

Katil İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da 13 Filistinliyi gözaltına aldı.

04 Ekim 2018 Perşembe 10:02
Terörist İsrail güçleri 13 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 13 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 62'si kadın, 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ile 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor. 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 10:02
  1. İsrail

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika'ya çok sert çıkış: Tokatı yapıştıracağız
    1. Amerika'ya çok sert çıkış: Tokatı..
    2. AB ve NATO'nun 'Balkanlar' planı!..
    3. Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete..
    4. Otomotiv ihracatı rekora koştu
    5. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta..
    6. Aydın'da parasına göz diken eski koca..
    7. Bakan Fatih Dönmez "500 milyon..
    8. Kimya ihracatta ikinciliğe yükseldi
    9. Fenerbahçe'nin konuğu Trnava! Muhtemel..
    10. İstanbul'da korkunç kaza! Ortalık..
    11. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili..
    12. Trabzonspor'dan eski başkanı şok eden..
    13. CHP seçime değil 'hezimete'..
    14. Akçansa üst yönetimi yeni atamalarla..
    15. MİT Emre Uslu’yu titretti! Suçu..
    16. Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
    17. Petrolün varili 85,97 dolar..
    18. Merkez Bankası enflasyonun sebeplerini..
    19. Abdulkadir Konukoğlu, en iyi iş..
    20. Alex de Souza'dan Trabonspor itirafı:..
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!