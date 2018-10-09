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Terörist İsrail Batı Şeria'da iki aileyi daha evsiz bıraktı

İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

09 Ekim 2018 Salı 17:27
Terörist İsrail Batı Şeria'da iki aileyi daha evsiz bıraktı

El Halil'deki Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Ratib el-Cubur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin kentin güneyindeki El-Halave köyüne buldozerler eşliğinde baskın düzenlediğini söyledi.

Cubur, İsrail güçlerinin Filistinli "Ebu Aram" ailesine ait iki evi "Oslo Anlaşmasına göre ilan edilen C bölgesinde izinsiz inşa edildiği" gerekçesiyle yıktığını ifade etti.

Yıllar önce inşa edilen söz konusu evlerde iki ailenin yaşadığını aktaran Cubur, İsrail güçlerinin enerji üretiminde kullanılan iki güneş piline de el koyduğunu kaydetti.

İsrail askerleri, Filistinlilere ait evleri zaman zaman baskınlar düzenleyerek, "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle buldozerlerle yıkıyor veya bombayla havaya uçuruyor. Söz konusu uygulamanın hiçbir hukuki dayanağının olmadığını vurgulayan Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma politikalarının bir parçası olduğunu" ifade ediyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin ise "idari ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 17:27
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