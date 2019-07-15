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Terörist İsrail ordusu 10 Filistinliyi daha gözaltına aldı!

Terörist İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da zorbalıklarını sürdürüyor. Terör devleti İsrail, "terör eylemlerine karıştıkları" gerekçesiyle Filistinlilerin evlerini basarak 2'si kadın 10 kişiyi gözaltına aldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:46
Terörist İsrail ordusu 10 Filistinliyi daha gözaltına aldı!

Terör devleti İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 10 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

Öte yandan Filistin basını, gözaltına alınanlardan 2'sinin kadın olduğunu aktardı. Söz konusu kadınlardan 25 yaşındaki Şuruk Badan'ın 2 çocuk annesi olduğu kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

5 bin 700 Filistinli İsrail hapishanelerinde

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:46
  1. Terör devleti İsrail
  2. Filistin
  3. hapishane

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