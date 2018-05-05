Terörist İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı! 5 yaralı

Terörist İsrail askerlerinin, Gazze'nin merkezinde bulunan Maghazi mülteci kampının doğusuna ateş açması sonucu 6 Filistinli yaralandı.

Gazze sınırı boyunca konuşlanan İsrail askerlerinin, Gazze'nin merkezinde bulunan Maghazi mülteci kampının doğusuna ateş açması sonucu aralarında 1 çocuk ve 1 sağlık çalışanın olduğu 6 kişi yaralandı. Saldırının hemen ardından Kudüs hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.