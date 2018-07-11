0553 313 94 23

Terörist İsrail askerleri ateş açtı: 1 Filistinli yaralandı

Katil İsrail askerleri Gazze Şeridi sınırında bir Filistinli genci gerçek mermiyle vurarak yaraladı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 22:33
Terörist İsrail askerleri ateş açtı: 1 Filistinli yaralandı

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında Gazze'de Refah kentinin doğusunda bulunan Filistinli gençlerden biri, sınırı geçmeye çalıştığı sırada İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş açması sonucu yaralandı.

Yaralı genç, tedavi için hastaneye kaldırılırken sağlık durumuyla ilgili bilgi alınamadı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinin başladığı 30 Mart'tan bu yana 137 Filistinli şehit oldu, 15 binden fazla Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 22:33
  1. İsrail
  2. Filistin
  3. Gazze

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2018 KPSS lisans sınav giriş belgesi açıklandı?
    1. 2018 KPSS lisans sınav giriş belgesi..
    2. Binali Yıldırım görevi devraldı
    3. Kansızlık ile mücadele için kuzugöbeği..
    4. On Numara TelefonHonor 10 Türkiye’de..
    5. Peynirli ıspanaklı börek tarifi
    6. Elon Musk durmuyor! Yeni projesini..
    7. Yasin Öztekin Bursaspor'a gidecek mi?..
    8. Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı..
    9. Altının kilogramı 192 bin 900 liraya..
    10. Adana'da sosyal medyadan terör..
    11. Barcelona'dan flaş transfer! Genç..
    12. Meclis Başkanı kim oldu? 27. dönem..
    13. Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu..
    14. Bitki çayları ne sıklıkla..
    15. Silivri TOKİ kura sonuçları isim..
    16. 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    17. Zirvede aşağıladı! İki ülke Amerika'ya..
    18. Besin alerjisi hakkında bilmeniz..
    19. Trump'a büyük şok! İki ülke ABD'ye..
    20. Fenerbahçeli yıldız oyuncuya dev teklif!
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı