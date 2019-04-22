TAHRAN (AA) - İran lideri Ali Hamaney, Pakistan ile İran arasında faaliyet gösteren ve güvenliği tehdit eden grupların hedefinin iki ülke arasındaki ilişkileri bozmak olduğunu söyledi.

Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, 2 günlük ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han ile İran lideri bir araya geldi.

İran ile Pakistan arasındaki iyi ilişkilerin iki ülkenin de çıkarına olduğunu ve bunun birçok düşmanı olduğunu belirten Hamaney, "Düşmanların isteğinin aksine, İran ile Pakistan arasındaki ilişkiler ve iş birliği muhtelif alanlarda güçlendirilmelidir. Sınırlarda güvenliği bozan terörist gruplar, düşmanların parası ve silahıyla beslenmektedir. İran ve Pakistan sınırında asayişi tehdit eden grupların hedefi, iki ülke ilişkilerini bozmaktır." ifadelerini kullandı.

İmran Han da isim vermeksizin bazılarının Tahran ile İslamabad'ın birbirine yakınlaşmasını istemediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Pakistan ile İran ilişkilerinin eskisinden daha iyi olması için çabalıyoruz. Bu nedenle İran ile sürekli olarak irtibatta kalmaya devam edeceğiz. Böylelikle sorunların üstesinden gelebiliriz."

Resmi ziyaret kapsamında dün İran'a gelen İmran Han, temaslarına Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'ni ziyaret ederek başlamış, bugün Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de görüşmüştü.



