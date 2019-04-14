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PKK’nın elebaşıları gençleri ölüme yolluyor!

Güvenlik güçlerinin azim ve kararlılıkla yürüttüğü başarılı operasyonlar neticesinde tükenme noktasına gelen bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşları içinde bulundukları çıkmazın ve çözülmenin çaresizliğini yaşıyor.

14 Nisan 2019 Pazar 13:51
PKK’nın elebaşıları gençleri ölüme yolluyor!

Terör örgütüne katılımın durması, gün geçtikçe artan firarlar ve teslimlerin önüne geçmek için terörist elebaşlarının hapisteki teröristleri ölüm orucu eylemlerine yönlendirdiği, bu şekilde dağda az sayıda kalan teröristleri motive etmeyi amaçladıkları öğrenildi. Örgütün elebaşları Karayılan">Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Mustafa Karasu gibi isimler, kaçırdıkları ve her fırsatta taciz ve tecavüzden sakınmadıkları küçük kızlarla gününü gün ederken, eylemlerde öne sürülüp ölüme gönderdikleri çocuklar ve gençler gib, hapisteki teröristleri de ölüme göndermekte tereddüt etmiyor. 

Ölüm orucu propagandası

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre bölücü hainlerin elebaşılarından Kürt olmayan ve Kürtçe dahi konuşamayan, kadın teröristlere her türlü taciz ve tecavüzde bulunan, beğendiklerini yanında tutan ve her türlü pis işini yaptıran Mustafa Karasu'nun cezaevlerinde tutuklu bulunan ve Avrupa’da yaşayan özellikle genç yaştaki terör örgütü mensuplarının ölüm orucu eylemlerine yönelmelerini istediği, konuyla ilgili terör örgütünün yayın organlarından da propaganda faaliyetleri yaptırdığı öğrenildi. “Karısız, kocasız özgür eş yaşam gerçekleştirilebilir” söylemlerini sık sık dile getiren sapık elebaşının gencecik insanları ölüme göndermesinin zevk-i sefa aleminin kendisinde oluşturduğu ruh çöküntüsünün de göstergesi olduğu belirtiliyor. 

Güvenlik kaynakları, terörist elebaşlarının nereye giderlerse gitsinler, hangi deliğe girerse girsinler kaçınılmaz sonla mutlaka karşılaşacaklarını belirtiyor. 

 

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 13:51
  1. PKK terör örgütü
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