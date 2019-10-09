YPG’ye verdiği para boşa gitti! Terörist destekçisi Suud şoka girdi

Yakup Sarıçiçek

Suudi Arabistan’ın Türkiye düşmanlığı bitmiyor... Trump’ın Başkan Erdoğan’la görüşmesi sonrası Suriye’den çekileceklerini belirterek Fırat’ın doğusuna operasyon için alan açması Suudi Arabistan’ı şok etti.

Arap alkhaleejonline.net sitesi Riyad’ın YPG/PKK’ya yapılacak olası operasyonu engelleyemediği için hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Amerika’nın Suriye’den çıkmaması ve teröristleri desteklemesi için geçtiğimiz yıl örgüte milyonlarca dolarlık maddi destek verdiği ve YPG için bölgede Arap militan devşirdiği belirtilen haberde bütün bu girişimlerin boşa çıktığı ifade edildi.

Suudi yönetimi, Türkiye’nin güneye doğru ilerlemesinin önündeki tek engel olan YPG’nin ABD tarafından yalnız bırakılması sonrası şok yaşadığını ve Riyad yönetiminin Washington’u Suriye’de ve YPG’nin yanında kalması için verdiği uğraşın da işe yaramadığı belirtildi.

Suudi medyası adeta yasta

Trump’ın Suriye’den asker çekme kararındaki şoku Suudi medyası da yaşadı. Suudi gazetesi Al-Watan, “Erdoğan’a zehirli armağan” başlıklı bir haber yayınlayarak kendince PKK’nın kolay lokma olmadığını belirtmeye çalıştı. Gazete, ABD birliklerinin geri çekilmesinin “Trump’ın Erdoğan’a sunduğu zehirli bir hediye olduğunu ve başını belaya sokabileceğini” ifadelerini de verdi.

Suudi gazetesi “Okaz”, Ankara’ya ve Türkiye cumhurbaşkanına saldırmak için manşetleri kullandı ve Erdoğan’a “DAEŞ’in manevi babası” dedi.

Suudi El Cezire gazetesi ise eleştirilerini Trump’a yönelterek, “Bazılarının Trump’ın kararını bir hata ve diğerlerini felaket olarak tanımladığını” belirtti ve şöyle devam etti: “Trump, sonsuz savaşı reddediyor; ancak bu kez kuzey Suriye’de ABD sınırına komşu bölgelerden ABD birliklerini geri çekme kararında, Kürt müttefikleri (YPG) şiddetli Türk düşmanına gümüş tabakta adeta bir hediye olarak veriyor.”

Gazetenin haberinde Suudi rejiminin Suriye’de kalan ABD birliklerine Trump’ın isteğiyle para vermesini ve masrafları karşılamasının bile fayda etmediği belirtilirken kararın Riyad’ı şok ettiği ifade edildi.

Suudi 100 milyon dolar verdi

Nisan 2018’de Trump, birliklerinin Suriye’de kalmasının Suudi Arabistan’ın masraflarının ne kadarını ödeyebileceğine bağlı olduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Salman, “ABD’nin Suriye’ye kalması gerekiyor. Bunun maliyeti yüksek ama kalması diğer ülkelerin çıkarlarına fayda sağlar” diye konuşmuştu. Ağustos 2018’in ortalarında, Suudi Arabistan, Suriye’deki ABD kuvvetleri için 100 milyon dolarlık bağış yapmıştı. Riyad, ayrıca birliklerini orada tutmak için Washington’a sürekli destek sözü de vermişti.