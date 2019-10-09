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YPG’ye verdiği para boşa gitti! Terörist destekçisi Suud şoka girdi

Türkiye düşmanlığında sınır tanımayan Suudi Arabistan, Trump’ın Suriye’den çekilme kararıyla şok yaşıyor. Türkiye’ye karşı savaştığı için terörist YPG’ye milyonlarca dolar akıtan hatta örgüte Arap militan devşiren Riyad, ABD’ye Ankara’nın olası harekatını engellemesi için adeta yalvardı. Suudi basını, Trump’ın YPG’yi Türkiye’yi gümüş tabakta hediye ettiğini belirtip, “Bu bir felaket” dedi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 12:35
YPG’ye verdiği para boşa gitti! Terörist destekçisi Suud şoka girdi

 Yakup Sarıçiçek 

Suudi Arabistan’ın Türkiye düşmanlığı bitmiyor... Trump’ın Başkan Erdoğan’la görüşmesi sonrası Suriye’den çekileceklerini belirterek Fırat’ın doğusuna operasyon için alan açması Suudi Arabistan’ı şok etti.

Arap alkhaleejonline.net sitesi Riyad’ın YPG/PKK’ya yapılacak olası operasyonu engelleyemediği için hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Amerika’nın Suriye’den çıkmaması ve teröristleri desteklemesi için geçtiğimiz yıl örgüte milyonlarca dolarlık maddi destek verdiği ve YPG için bölgede Arap militan devşirdiği belirtilen haberde bütün bu girişimlerin boşa çıktığı ifade edildi.

Suudi yönetimi, Türkiye’nin güneye doğru ilerlemesinin önündeki tek engel olan YPG’nin ABD tarafından yalnız bırakılması sonrası şok yaşadığını ve Riyad yönetiminin Washington’u Suriye’de ve YPG’nin yanında kalması için verdiği uğraşın da işe yaramadığı belirtildi.

Suudi medyası adeta yasta

Trump’ın Suriye’den asker çekme kararındaki şoku Suudi medyası da yaşadı. Suudi gazetesi Al-Watan, “Erdoğan’a zehirli armağan” başlıklı bir haber yayınlayarak kendince PKK’nın kolay lokma olmadığını belirtmeye çalıştı. Gazete, ABD birliklerinin geri çekilmesinin “Trump’ın Erdoğan’a sunduğu zehirli bir hediye olduğunu ve başını belaya sokabileceğini” ifadelerini de verdi.

Suudi gazetesi “Okaz”, Ankara’ya ve Türkiye cumhurbaşkanına saldırmak için manşetleri kullandı ve Erdoğan’a “DAEŞ’in manevi babası” dedi.

Suudi El Cezire gazetesi ise eleştirilerini Trump’a yönelterek, “Bazılarının Trump’ın kararını bir hata ve diğerlerini felaket olarak tanımladığını” belirtti ve şöyle devam etti: “Trump, sonsuz savaşı reddediyor; ancak bu kez kuzey Suriye’de ABD sınırına komşu bölgelerden ABD birliklerini geri çekme kararında, Kürt müttefikleri (YPG) şiddetli Türk düşmanına gümüş tabakta adeta bir hediye olarak veriyor.

Gazetenin haberinde Suudi rejiminin Suriye’de kalan ABD birliklerine Trump’ın isteğiyle para vermesini ve masrafları karşılamasının bile fayda etmediği belirtilirken kararın Riyad’ı şok ettiği ifade edildi.

Suudi 100 milyon dolar verdi

Nisan 2018’de Trump, birliklerinin Suriye’de kalmasının Suudi Arabistan’ın masraflarının ne kadarını ödeyebileceğine bağlı olduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Salman, “ABD’nin Suriye’ye kalması gerekiyor. Bunun maliyeti yüksek ama kalması diğer ülkelerin çıkarlarına fayda sağlar” diye konuşmuştu. Ağustos 2018’in ortalarında, Suudi Arabistan, Suriye’deki ABD kuvvetleri  için 100 milyon dolarlık bağış yapmıştı. Riyad, ayrıca birliklerini orada tutmak için Washington’a sürekli destek sözü de vermişti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 12:35
  1. Ankara
  2. Suudi Arabistan
  3. Başkan Erdoğan
  4. Fırat’ın doğusu
  5. YPG/PKK
  6. YPG
  7. Riyad yönetimi
  8. Washington
  9. Suudi gazetesi Al-Watan
  10. ABD
  11. Suudi El Cezire gazetesi

YORUM YAZ

  • Hasanalj koseHasanalj kose17 dk önce
    Sizi yahudi ailesi sizi sizden baska nd beklenirki biliyoruz
  • vatansevervatansever33 dk önce
    beter olun...müslümana hizmet edeceklerine israile hizmet etmeyi bir borç bilen zavallı insanlar....arabistanda vatandaş bunlara nasıl tahammül ediyor anlamak güç...hangi devirdeyiz krallık mı kaldı...bütün kaymağı yiyorlar kırıntılarda halka...bu yönetimleri değiştirecek halk iradesinedense oluşmuyor....sudi demek israil demek...
  • BaybarsBaybars33 dk önce
    .....ler bukadar parayi ypg pkkya vereceginize dunyanin heryerinde zelil ve sefil olmus arap kardeslerinize yardim icin harcasaydiniz 
  • iskender1a*iskender1a*33 dk önce
    Enbiya suresi ayet no:18 e bakın.Koca suud kim.
  • Emine Altin Emine Altin 44 dk önce
    Dogru bu bir felaket kimin icin hacli siyonistler ve usaklari icin bir felaket
  • NurNur50 dk önce
    Allah belânızı verecek suidiler

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