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Terörist cenazesinde ağlayan CHP'li şimdi de söz verdi!

İstanbul'da katıldığı teröristin cenazesinde gözyaşlarına boğulan Gamze Akkuş İlgezdi, bugün teröre karşı mücadele etme sözü verdi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 14:53
Terörist cenazesinde ağlayan CHP'li şimdi de söz verdi!

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiği dönemde etkisiz hale getirilen teröristin cenazesine katılarak gözyaşları dökmüştü.

FOTOĞRAFLARI AKILLARDA...

Sezgin Tanrıkulu'nun da eşlik ettiği Gamze Akkuş İlgezdi'nin, İstanbul'daki cenazede çekilen fotoğrafları, tepkilere neden olmuştu.

Üzerinden 2 yıl geçen skandal hafızalardaki yerini korurken, İlgezdi'den çelişki dolu bir açıklama geldi.

TERÖRE KARŞI BİRLİKTELİĞİMİZ...

Teröriste ağlayan CHP'li vekil, bugün terörle mücadelede iş birliği sözü verdi.

Yazılı bir basın açıklaması yapan Gamze Akkuş İlgezdi, Şırnak'ta 3 askerimizin şehit olduğu saldırıyı hatırlatarak "Bu alçak eylemler; ülkemizi kaosa sürüklemek üzere yıllardır sahneye konulan acımasız bir projedir. Kararlılıkla ifade ediyoruz ki, teröre karşı ortak birlikteliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 14:53
  1. Şırnak
  2. İstanbul
  3. Terörist için ağlayan CHP'linin terörle mücadele sözü
  4. gamze akkuş ilgezdi
  5. sezgin tanrıkulu
  6. terör
  7. türk silahlı kuvvetleri
  8. istanbul
  9. milletvekili

YORUM YAZ

  • IlkayIlkay48 dk önce
    Hainlik den vazmi gectinilgezdi hanim sizin icinizde hainlik bitmez bizde bir laf var köpek bok yemeden durmaz
  • IlkayIlkay49 dk önce
    Hainlik den vazmi gectinilgezdi hanim sizin icinizde hainlik bitmez
  • FatihFatih1 sa önce
    Kiminle ortaklığınızı sürdüreceksiniz teröristlerlemi
  • sevil dogansevil dogan1 sa önce
    size göre herkes terörist
  • haydahayda2 sa önce
    reklamdaki gibi görüyorsunuz söze gerek yok savcılar hakimler neyi bekliyorsunuz1 ekmek çalanlaramı adalet uyguluyorsunuz asın bu milletvekillerini
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi2 sa önce
    Vay zilli vay
  • melih53melih532 sa önce
    yönettikleri ataşehir ne halde.araştırın bakalım bir spor kompleksi varmı halkın yararlanması için.belediye binası nereye taşındı halkın ulaşımı varmı.sosyal araçlarla..kentsel ne oldu.halk perişan..akp ise kendine oy çıkan semtlerde insanlara eziyete devam ediyor.oy çıkmayan yerlere kıyak imar.ataşehirde chp ve akp eziyeti devam ediyor.
  • Erdoğan KAYANErdoğan KAYAN3 sa önce
    Namussuzların sözleri ancak bu kadar olur...
  • QQ3 sa önce
    -"hacı "Diye seslendi!- 'lahana turşusu varmı;lahana turşusu"!Hacı cevap verdi-"bu ne perhiz bu ne lahana turşusu"!
  • hüs coşhüs coş3 sa önce
    kandilin kızı takiyye yapıyor. onlar düşüncelerinden dönmezler. daha önemliside terörist olarak kimi gördüğü. malum dagdakiler onların arkadaşı. birlikte sallıyorlar.
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