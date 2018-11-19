Terörist cenazelerini, akmayan suları, çöp dağlarını unutmadık! CHP ihanettir

Oğuzhan Gültekin Ankara

4 milyonluk İzmir’le başa çıkamayan ve Ege’nin incisi olan şehrimizi kokutan CHP’den gelen iddialı açıklamalar insanları güldürüyor. 24 Haziran hezimetinin ardından önümüzdeki yerel seçimlerde 6 büyükşehir belediyesini alacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, “İstanbul’a ihanet edenleri İstanbul’dan çekip çıkarmak, İstanbul’un göğsüne saplanan ihanet hançerini de çekip çıkarmak Allah’ın izniyle bize nasip olacaktır” ifadelerini kullandı. CHP liderine cevap veren AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “İhanet deyince milletimizin aklına önce CHP geliyor. Kılıçdaroğlu bu tür söylemleri söylerken önce aynaya baksın. Bizden önceki İstanbul’un çöp dağları, su sıkıntısı hala aklımızda” dedi.

Bu ülkede ihanet deyince milletin aklına CHP geliyor

“CHP, ihanet kelimesini hançer kelimesini kullanırken dikkat etmelidir” uyarısında bulunan Çamlı, şöyle devam etti: “Aynaya baksalar bu kelimeleri kullanmaya yüzleri olmaz. Bu kelimeler CHP’nin kurumsal kimliğidir. Geçtiğimiz aylarda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yetersizliği yüzünden şehir pisliğe hapsolmuştu. Biz bunları 1994 yılında İstanbul’da yaşamıştık. İstanbul’un çöp dağları sürekli kesilen suları, temizlenemez denen denizi vardı. Biz bunları tamamen çözdük. Asıl bunların döneminde İstanbul büyük bir ihanet ve hançerlenmenin pençesindeydi. CHP döneminde belediyelere ait olan ve sadece üye olanların girebildiği bölgeler vardı. Bu bölgelere üye olanlar milletin paralarıyla pahalı şaraplar içip zevkü sefa sürüyorlardı. Bizim gönül belediyeciliğimizle bu bölgelerin kapıları bütün halkımıza açıldı. Buradaki asıl ihaneti milletin paralarıyla bin dolarlık içkiler içenler yaptı. Biz bu ihaneti bitirdik. İhanet ve hançer deyince milletimizin aklına terörist cenazelerine katılan Cumhuriyet Halk Partisi geliyor. Bu tür kelimeleri utanmadan nasıl kullanabiliyorlar bilmiyorum.”

Kılıçdaroğlu’nun “ihanet” dediği bu dev projeler mi?

Y.Sultan Selim Köprüsü

İstanbul’da iki kıtayı 3. kez birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün temeli, dönemin Başbakanı şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok davetlinin katılımı ile 29 Mayıs 2013’te atılmıştı. Yavuz Sultan Köprüsü, 26 Ağustos’ta hizmete girdi.

Osmangazi Köprüsü

Temeli 29 Ekim 2010’da atılan, İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indiren Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi’nin en büyük ayağını oluşturuyor.

Avrasya Tüneli

Avrasya Tüneli, Marmaray’dan sonra İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakalarını denizin altından birbirine bağlayan ikinci tüp geçit olacak. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerindeki trafiği hafifletmeyi hedefleyen proje, biri geliş, diğeri gidiş olmak üzere iki katlı karayolu şeklinde inşa edildi.

Bolu Dağı Tüneli

1977 yılında Helsinki Nihai Senedi doğrultusunda 10 Avrupa ülkesinin katılımıyla imzalanan ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteğiyle ilk adımı atıldı. Tarihi boyunca 12 hükümet, 16 bakan değiştiren proje, 2007 yılında AK Parti hükümeti döneminde tamamlandı.

Marmaray

9 Mayıs 2004’te temeli atılan ve İstanbul Boğazı’nın iki yakasını birleştiren Marmaray’ın Ayrılıkçeşme ve Kazlıçeşme arasındaki 14 km’lik bölüm, 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete açılmıştı. Açılan hatta 3’ü yeraltında olmak üzere toplam 5 istasyon bulunuyor. İstanbul’un Avrupa ve Asya yakalarındaki demiryolu hatlarını İstanbul Boğazı altından geçen bir tüp tünelle birleştiren Marmaray ile Halkalı ile Gebze arasında 76 km’lik mesafeyi 185 dakikadan 105 dakikaya düşürerek İstanbul trafiğine alternatif oluşturuldu.

İstanbul Havalimanı

Avrupa’nın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip İstanbul Havalimanı, 165 yolcu köprüsü, terminaller arasındaki ulaşımın raylı sistemle yapıldığı 4 ayrı terminal binası, 3 teknik blok ve hava trafik kontrol kulesi, 8 kontrol kulesi, her türlü uçak tipinin operasyonuna uygun müstakil 6 pist, 16 taksi yolu, 500 uçak park kapasiteli toplam 6,5 milyon metrekare büyüklüğünde apron, şeref salonu, kargo ve genel havacılık terminali, devlet konuk evi, yaklaşık 70 bin araç kapasiteli açık ve kapalı otopark, havacılık tıp merkezi, oteller, itfaiye ve garaj merkezi, ibadethaneler, kongre merkezi, güç santralleri, arıtma ve çöp bertaraf tesisleri gibi yardımcı tesislerden oluşuyor.