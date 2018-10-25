AİHM'den terörist başı Gülen'in avukatınının talebini reddetti
AİHM, teröristbaşı Fetullah Gülen'in bir süre avukatlığını yapan ve yargılandığı FETÖ/PDY çatı davasında hakkında 10 yıl 6 ay hapis kararı verilen Abdulkadir Aksoy'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek yaptığı tedbiren tahliye başvurusunu reddetti.25 Ekim 2018 Perşembe 12:27
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Abdulkadir Aksoy, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 26 Temmuz 2016'da tutuklandı.
Sincan 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konulan Aksoy, daha sonra 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.
Sağlık sorunları sebebiyle tutulma koşullarının kötü muamele teşkil ettiğini ileri süren Aksoy, Anayasa Mahkemesine başvurarak tedbiren tahliye edilmesini istedi.
Yüksek Mahkeme, Aksoy’un serbest bırakılmasına ilişkin tedbir talebini reddetti. Aksoy'un farklı tarihlerdeki tedbir talepleri de reddedildi.
Bunun üzerine Abdulkadir Aksoy, AİHM'e tedbiren tahliye talebiyle başvurdu.
AİHM'in talebi üzerine Adalet Bakanlığınca, Aksoy'un cezaevindeki tutulma koşullarına, sağlanan tedavilere ilişkin bilgi verildi.
AİHM'den ret kararı
Bakanlığın gönderdiği bilgi ve belgeleri inceleyen AİHM, Aksoy'un şikayetlerini yerinde görmeyerek tedbiren tahliye talebini reddetti.
Darbe girişiminden önce açılan ve 8 Haziran 2018'de karara bağlanan 75 sanıklı FETÖ/PDY çatı davasında Aksoy hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
YORUM YAZ