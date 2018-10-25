THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

AİHM'den terörist başı Gülen'in avukatınının talebini reddetti

AİHM, teröristbaşı Fetullah Gülen'in bir süre avukatlığını yapan ve yargılandığı FETÖ/PDY çatı davasında hakkında 10 yıl 6 ay hapis kararı verilen Abdulkadir Aksoy'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek yaptığı tedbiren tahliye başvurusunu reddetti.

25 Ekim 2018 Perşembe 12:27
AİHM'den terörist başı Gülen'in avukatınının talebini reddetti

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Abdulkadir Aksoy, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 26 Temmuz 2016'da tutuklandı.

Sincan 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konulan Aksoy, daha sonra 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

Sağlık sorunları sebebiyle tutulma koşullarının kötü muamele teşkil ettiğini ileri süren Aksoy, Anayasa Mahkemesine başvurarak tedbiren tahliye edilmesini istedi.

Yüksek Mahkeme, Aksoy’un serbest bırakılmasına ilişkin tedbir talebini reddetti. Aksoy'un farklı tarihlerdeki tedbir talepleri de reddedildi.

Bunun üzerine Abdulkadir Aksoy, AİHM'e tedbiren tahliye talebiyle başvurdu.

AİHM'in talebi üzerine Adalet Bakanlığınca, Aksoy'un cezaevindeki tutulma koşullarına, sağlanan tedavilere ilişkin bilgi verildi.

AİHM'den ret kararı

Bakanlığın gönderdiği bilgi ve belgeleri inceleyen AİHM, Aksoy'un şikayetlerini yerinde görmeyerek tedbiren tahliye talebini reddetti.

Darbe girişiminden önce açılan ve 8 Haziran 2018'de karara bağlanan 75 sanıklı FETÖ/PDY çatı davasında Aksoy hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 12:27
  1. Ankara
  2. Abdulkadir Aksoy
  3. FETÖ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gümüşhane'de şaşırtan kaza! Gören 'bu nasıl olur' dedi
    1. Gümüşhane'de şaşırtan kaza! Gören 'bu..
    2. Merkez Bankası’ndan bekleme sinyali
    3. İŞKUR’dan çalışan annelere aylık 400..
    4. Fuat Oktay'dan uluslararası topluma..
    5. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası..
    6. Üretici ile marketler YÖREX’te buluştu
    7. Hükümetten yerlileşme atağı
    8. Öğretmene 3600 ek gösterge ne zaman..
    9. Üretim ve ihracat artacak ekonomi..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Varsın oy..
    11. Terörist başı Gülen'in avukatına ret..
    12. TMMOB, AİHM'e koştu
    13. Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman..
    14. Suçunu itiraf etti! Tutuklandı
    15. Fırsatçıları, 15 Temmuz tabelası..
    16. Akit TV sunucusuna kumpas kuran..
    17. PKK/KCK'nın oyunu operasyonla bozuldu
    18. Rusya TürkAkım için yeni tarih verdi
    19. Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar..
    20. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    MHP'den Melih Gökçek bombası!
    MHP'den Melih Gökçek bombası!