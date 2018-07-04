Terörist askerleri Türk bayrağı taşıyan genci vurdu!

Terörist İsrail askerleri Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında Türk bayrağı açan bir Filistinliyi yaraladı. Filistinliler, İsrail işgaline karşı 30 Mart’tan bu yana Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerini dün de sürdürdü. İşgalci askerler gösteri düzenleyen Filistinlilere gerçek mermilerle müdahale etti. Mermilerden biri Türk bayrağı sallayan Filistinli bir gencin ayağına isabet etti. Yaralanmasına rağmen elinden Türk bayrağını düşürmeyen genç, hastaneye kaldırıldı.

130 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Barışçıl gösterilerde Filistinliler, birçok kez Türk bayrağı açmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgilerini ifade etmek için posterlerini taşımıştı. Gazze sınırında 30 Mart’tan bu yana barışçıl gösterilerde 130’dan fazla Filistinli, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, 14 binden fazla Filistinli yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında 2 gazeteci ve 2 sağlık çalışanı da yer alıyor.