Teröris sevgilisi HDP'li vekil hakkında flaş iddia

Terör örgütü PKK üyesi Volkan Bora'nın, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile yakın ilişkisini gösteren fotoğraflar ortaya çıkmıştı.

Fotoğrafları yayınlayan gazeteci Ceyhun Bozkurt, Güzel ile ilgili yeni detayları aktardı.

"Güzel, polis yaralayan grupla beraberdi"

Güzel'in hendek terörü sırasında terör eylemine karıştığını söyleyen Bozkurt, "Polisleri patlayıcıyla yaralayan bir grup var. O gruptakilerden biri de Semra Güzel." ifadelerini kullandı.

"Terör eylemine karışmış"

"Bütün parçaları birleştirdiğimizde Semra Güzel'in sadece bir doktor, sadece düşünce anlamında oraya yakın bir insan olduğunu göstermiyor." diyen Bozkurt, Teröristin telefonunda ilk sırada Semra Güzel'in numarası var. Demek ki sürekli iletişim halindeler. KHK ile atıldığına dair bilgiler de vardı. Vekil seçildikten sonra da bazı bilgiler var. Güzel, Hendek terörü sırasında terör eylemine karışmış. Polisleri patlayıcıyla yaralayan grubun içinde yer alıyor. Güzel, eylemliliğiyle aslında örgütün doğrudan içinde. Tehdit, tehlike burada. Bunların PKK, KCK terör örgütüyle iç içeliği ortada" açıklamasında bulundu.