BİNGÖL/ELAZIĞ (AA) - Bingöl ve Elazığ'da sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla "Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet" mitingleri gerçekleştirildi.

Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteğiyle "Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet" mitingi düzenlendi. Yenişehir Mahallesi saat kulesi önünde toplanan ve ellerinde Türk bayraklarıyla Genç Caddesi'nden yürüyerek mitingin yapıldığı 15 Temmuz Direniş Meydanı'na gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar terörü lanetledi. Yürüyüş sırasında 209 metre uzunluğunda Türk bayrağını taşıyan katılımcılar, teröre tepki gösterdi.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarının atıldığı mitingde konuşan BİŞHAK Başkanı Naim Tan, son günlerde artan terör olayların kınamak, şehitlere sahip çıkmak, evlatları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerine destek vermek üzere toplandıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ve Mardin'deki terör olaylarında şehit olanlar başta olmak üzere bütün şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirten Tan, hain ve alçakça eylemleri gerçekleştiren PKK terör örgütünü, destekçilerini ve siyasi uzantılarını nefretle kınadı. Tan, terör örgütünün Kulp ilçesinde sivil ve savunmasız insanları hedef alarak şehit ettiğini anımsatarak şöyle konuştu:

"Bu insanlarımız Kürt kökenli ve tek amaçları çalışarak ekmeğini kazanmaktı. Geçmişten beri binlerce Kürt ve Zaza kökenli sivil, savunmasız vatandaşımızı katlettiniz, şehit ettiniz. Dağlarımızda yaptığınız katliamların izleri hala mevcuttur. Üstelik bunu yaparken de sözde Kürtleri, Zazaları savunma adına yaptınız. Bu yaptığınız katliamlar gösteriyor ki siz Kürt de Müslüman da değilsiniz. Siz hainsiniz, kalleşsiniz, alçaksınız. Siz birilerinin ellerini yakmamak için kullandığı maşadan ibaretsiniz."

Geçmişi katliamlarla dolu olan PKK terör örgütüne bir kez daha vatansever insanların diyarı Bingöl'den seslendikleri aktaran Tan, Türkçe, Kürtçe ve Zazaca "Yeter" diyerek "Bizim için bizim adımıza öldürmeyin diyoruz." ifadesini kullandı.

İl Müftüsü Muharrem Genç tarafından okunan duayla sona eren mitinge, Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen de katıldı.

- Elazığ

Elazığ'da da ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenleyen vatandaşlar, güvenlik güçlerine ve sivil halka yönelik terör saldırılarına tepki göstererek PKK'yı lanetledi.



Sivil toplum kuruluşları öncülüğünde İzzetpaşa Camisi önünde toplanan çok sayıda kişi, ellerinde Türk bayrakları ile tekbir getirerek "Her şey vatan için", "Kahrolsun PKK", "Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde Aymet Aytar Meydanı'na kadar yürüdü.



Yürüyüşün ardından yapılan açıklamada konuşan Memur-Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi, eli kanlı terör örgütünün asker, polis, öğretmen, çocuk, genç, yaşlı ve kadın demeden kan akıtmaya devam ettiğini belirtti.

Ülkede yaşanan terör saldırılarının Irak, Suriye, Filistin, Afganistan ya da Yemen'de yaşanan terör olaylardan bağımsız olmadığını, hedefin tüm İslam coğrafyası olduğunu vurgulayan Bahşi, varlıklarını ve çıkarlarını İslam coğrafyasının parçalanmışlığında gören dış güçlerin bu terör yapılanmalarını finanse ettiğini dile getirdi. Bahşi, şöyle konuştu:

"Terör kan ve şiddetten beslenen bir insanlık suçudur. Bu suçu ancak aklı, ruhu ve vicdanı iflas etmiş kişi ve gruplar işleyebilir. Terörizmin ve teröristlerin hedefi insanlık, kardeşlik, millet, ortak gelecek ve birlikte yaşama iradesidir. Ülkemize, milletimize ve geleceğimize yönelen bu canice saldırılar kimden gelirse gelsin, terörü, teröre destek verenleri, terörün arkasındaki iç ve dış güçleri nefretle kınıyoruz. Bu alçak terör örgütlerine karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte mücadele vermeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz."



Bahşi, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin odun toplamaya giden masum sivillere yönelik terör saldırısını da nefretle kınadıklarını dile getirdi.



Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarının kurtarılması için başlattıkları oturma eylemini de yürekten desteklerini kaydeden Bahşi, "Diyarbakır'daki annelere selam olsun. Hacire annemizin başlattığı bu şanlı eylemin, bu soylu duruşun herkese örnek olması gerektiğini düşünüyoruz. Hacire annemizin ateşlediği bu direniş fitilinin önce bölgemizde sonra Orta Doğu'da sonra da tüm İslam coğrafyasında bir bomba gibi patlayarak İslam düşmanlarının güçlerini yerle bir etmesini Rabb'imizden diliyoruz." dedi.