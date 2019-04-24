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"Teröre karşı mücadelesinde Sri Lanka ile omuz omuzayız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "Türk halkı, bu şiddet eylemini kınamada Sri Lanka halkıya beraber ve onlar için dua ediyor. Biz, teröre karşı mücadelesinde Sri Lanka ile omuz omuzayız"

24 Nisan 2019 Çarşamba 11:10
"Teröre karşı mücadelesinde Sri Lanka ile omuz omuzayız"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk halkı, bu şiddet eylemini kınamada Sri Lanka halkıyla beraber ve onlar için dua ediyor. Biz, teröre karşı mücadelesinde Sri Lanka ile omuz omuzayız." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Sri Lanka'daki terör saldırıları nedeniyle bu ülkenin Ankara'daki Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulunarak, açılan taziye defterini imzaladı.

Bakan Çavuşoğlu, mesajında, saldırıları en şiddetli şekilde bir kez daha kınadığını vurgulayarak, Sri Lanka hükümeti ile saldırılarda yakınlarını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Sri Lanka'da 21 Nisan 2019'da kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alarak 300'den fazla insanın hayatına kasteden ve daha fazlasının yaralanmasına sebep olan menfur saldırı ile sarsıldık. Sevdiklerini kaybeden aileleri teselli etmek için kelimeler yetersiz kalır. Ayrıca hayatını kaybedenler arasında bulunan iki vatandaşımız için yas tutuyoruz.

Hükümetimiz adına saldırıları en şiddetli şekilde bir kez daha kınıyor ve Sri Lanka hükümetine ve ailelere taziyelerimi sunuyorum. Türk halkı, bu şiddet eylemini kınamada Sri Lanka halkıya beraber ve onlar için dua ediyor. Biz, teröre karşı mücadelesinde Sri Lanka ile omuz omuzayız."

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sayın Dışişleri Bakanı'na, Türkiye kuruluşları ve insanlarına bu zor zamanlarda sağladıkları büyük destek ve dayanışma için teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.


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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 11:10
  1. Dışişleri Bakanı
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Sri Lanka

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