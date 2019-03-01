"Teröre karşı iş birliğinde samimiyet, taleplerin karşılanmasını gerektirir"

KOPENHAG (AA) - Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, terörle bağlantılı kişilerin iade edilmesi konusunda Danimarka'dan olumlu yanıt alamadıklarını belirterek, "Teröre karşı iş birliğinde samimiyet, bu tür taleplerimizin de karşılanmasını gerektirir." dedi.

Büyükelçi İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her iki ülkenin de "Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi"nde imzaları bulunmasına rağmen Türkiye’nin Danimarka’dan iade talebinde bulunduğu suçluların iade edilmemesini üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.

Terörle mücadelenin iki ülke arasındaki iş birliğinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren İpek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Terörle mücadelede önemli başlıklardan birisi de iade talebinde bulunduğumuz suçluların geri verilmesi hususudur. Nitekim Türkiye’de terörle bağlantılı suçlardan yargılanan, mahkum edilen, uluslararası arananlar listelerinde de adı bulunan kişilerin Danimarka’da olduklarını öğrendiğimizde, derhal ilgili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmamıza rağmen, iade taleplerimize olumlu cevap alamıyoruz. Teröre karşı iş birliğinde samimiyet, bu tür taleplerimizin de karşılanmasını gerektirir.”

İpek, iade taleplerinin karşılanması hususunu sıklıkla Danimarkalı ve Avrupalı muhataplara ilettiklerini vurguladı.

Avrupa'da terör örgütü yandaşlarının rahatça eylem yaptığını belirten İpek, "Son olarak Fransa'nın Strazburg kentinde Avrupa Konseyi Agora binası önünde 25 Şubat’ta gerçekleştirilen şiddet eylemi, PKK terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir. Büyükelçiliğimize geçen yıl yapılan molotofkokteylli saldırı da bunun bir ispatıdır.” diye konuştu.

Terör örgütlerinin eylemlerinin Danimarka ve Avrupa ülkeleri tarafından görmezden gelindiğine dikkati çeken İpek, “PKK başta olmak üzere terör örgütlerine müsamaha gösterildiği sürece, terörizmle ortak mücadelede fazla yol katedemeyiz. Bu büyük tehlikeyi anlamaları lazım. Terörle şaka olmaz.” ifadelerini kullandı.

- "Terörle şaka olmaz"

İpek, terör örgütleri arasında ayrım yapılmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Danimarkalı ve Avrupalı dostlarımızın anlaması gereken husus, terörün herkes için çok büyük bir tehdit olduğudur. Her zaman söylediğimiz gibi terörün dili, dini, rengi ve milliyeti yoktur. Terör örgütleri isimleri farklı olsa da ortak bir noktada buluşmaktadırlar; şiddet ortamını hakim kılmak, ülkelerin varlığına ve ulusların geleceğine tehdit oluşturmak. Bu herkese yönelik ciddi bir tehdittir. Yani 'ben uzaktayım bana bir şey olmaz' şeklinde bir görüş geçerli değil.” diye konuştu.

Teröre karşı samimi ve kararlı bir iş birliği yapılması gerektiğinin altını çizen İpek, "Teröre karşı iş birliği şarttır. Bunun alternatifi yoktur. Samimi bir şekilde mücadele edilirse, teröre karşı başarı kaydedilmesi mümkündür." dedi.

İpek, Danimarka ile Türkiye arasında 2010 yılında imzalanan "Terörle Mücadeleye İlişkin Eylem Planı" bulunduğunu ve plan çerçevesinde istişare mekanizmasının canlandırılmasının önem taşıdığını vurguladı.