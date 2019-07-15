İş dünyası teröre inat yatırıma devam ediyor

15 Temmuz günü FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı Türkiye ekonomisinin tarihi bir stres testini başarıyla geçtiğini dile getiren iş dünyası temsilcileri, her türlü terör ve darbe girişimine rağmen Türkiye'nin gücüne duydukları güvenle yatırıma devam edeceklerini belirtti.

İş dünyası, Türk halkının; demokrasiye, anayasal düzene ve hukukun üstünlüğüne bağlılığını 15 Temmuz'da açıkça ortaya koymasıyla bu güvenlerinin pekiştiğini de ifade etti. Güçlü Türkiye için hem ekonomide hem de siyasette milli birlik ruhunun daha da artırılması çağrısında bulunan iş adamlarının açıklamalardan öne çıkanlar ifadeler şu şekilde:

Türkiye stres testini geçti

* Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin hem Türkiye siyaseti, hem de Türkiye ekonomisi için tarihi bir stres testi olduğunu ve milletin dirayetiyle bu testin başarıyla geçildiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün "Hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletindir" ilkesini şiar edinen TOBB ve oda borsa camiası olarak demokrasiyi savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Üretime devam edeceğiz

* Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin Türk milletinin destansı direnişiyle önlendiğini belirterek, "15 Temmuz Türk milleti için bir milattır" değerlendirmesinde bulundu. Baran, şöyle devam etti: "Teröre inat yatırıma üretime devam edeceğiz. Gündemimiz her zaman ekonomi olmaya devam edecek. Dünya bizi oluşturduğumuz katma değerle, rekorlara imza attığımız ihracatımızla, sanayimizle, teknolojimizle konuşacak."

Halktan ortak tutum

*Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimiyle ilgili, "Demokrasimize ve milletimizin egemenliğine yönelik yapılan bu hain saldırıya karşı ortak tutum gösteren halkımız; demokrasiye, anayasal düzene ve hukukun üstünlüğüne bağlılığını açıkça ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

Güçlü türkiye vurgusu

* Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, söz konusu darbe girişimine dair, "15 Temmuz’da Türk halkı, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığını en açık şekilde ortaya koymuştur. Güçlü demokrasi, her alanda güçlü bir Türkiye'nin vazgeçilmezi ve teminatıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Demokrasiye vurgu

* Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin, “Toplumumuzun ve devletimizin gayretleriyle bertaraf edilen bu tehlikeyi bir daha yaşamamak için de

Darbelere milletten cevap

* İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin, "15 Temmuz gecesi yaşananlar, Türkiye tarihinin tüm darbelerine milletin verdiği cevaptır. 15 Temmuz, Türkiye tarihinin en önemli günlerinden biridir" dedi.

Dimdik durmaya devam

* Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Sarsılmaz bir iradeyle demokrasimizi sahiplenen esnaf ve sanatkarlarımız, nereden ve kimden gelirse gelsin, darbelere karşı dimdik durmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Birliktelik sürmeli

* Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin, "Üç yıl önce olduğu gibi el ele verdikçe, hainlere karşı dik durdukça, bir ve beraber oldukça hiçbir güç bizi yıkamayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyete sahip çıkıldı

* Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, Türkiye'nin darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016’da ülkesine, cumhuriyete, laikliğe ve demokrasiye kararlılıkla sahip çıktığını gösterdiğini belirtti.

Milletimize teşekkürler

* Ankara Sanayi Odası da Twitter hesabı üzerinden yayımladığı açıklamada, "15 Temmuz Destanı'nın yıldönümünde demokrasimize ve vatanımıza sahip çıkan yüce milletimize teşekkür ediyor, 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz" ifadesine yer verdi.

(Yeni Şafak)