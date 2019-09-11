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"Teröre destek veren siyasi parti kapatılır"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:- "Teröre destek veren siyasi parti kapatılır. Toplumsal gerekçelerle kanunlar yok sayılamaz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı beklememeli. Dava açılmalı ve gereği yapılmalıdır"- "(HDP il başkanlığı önünde oturan anneler) Bu anneleri tebrik ediyorum. Cesaret, azim ve kararlılıklarından dolayı alkışlıyorum"

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:04
"Teröre destek veren siyasi parti kapatılır"

ANKARA (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Teröre destek veren siyasi parti kapatılır. Toplumsal gerekçelerle kanunlar yok sayılamaz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı beklememeli. Dava açılmalı ve gereği yapılmalıdır." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşların Muharrem ayını tebrik eden Destici, Kerbela'daki aşure günü etkinliğinde izdiham nedeniyle hayatını kaybeden 31 kişi için Allah'tan rahmet diledi.

Destici, yarın 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, BBP'nin kimden gelirse gelsin ve kime yapılırsa yapılsın darbenin tam karşısında durduğunu söyledi.

BBP'nin merhum başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Ordu göz bebeğimizdir ancak namlusunu millete çevirmiş tanka selam durmam" sözleri ile hareket ettiklerini belirten Destici, "Her darbe Türkiye'ye onlarca yıl kaybettirmiştir. Kaybeden Türkiye, kazanan Türkiye düşmanları, emperyalistler ve siyonistler olmuştur." ifadelerini kullandı.

Destici, 12 Eylül askeri darbesi sürecinde hayatını kaybeden ülkücüleri rahmetle andı.

- "Anneleri cesaret ve azimlerinden dolayı alkışlıyorum"

Annelerin, çocukları dağa kaçırıldığı için HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemini de değerlendiren Destici, "Bu anneleri tebrik ediyorum. Cesaret, azim ve kararlılıklarından dolayı alkışlıyorum. Ancak bu annelere karşı bazı siyasi çevreler çok sessiz. Ana muhalefet partisi başta olmak üzere." diye konuştu.

Destici, bazı sosyal konularda harekete geçen sanatçı, yazar, gazeteci ve akademisyenlerin de annelerin bu haykırışına sessiz kaldığını söyledi.

HDP'nin bir siyasi parti olmadığını savunan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhanet şebekesi, suç örgütüdür. PKK'nın siyasi şubesidir. PKK'ya eleman sağlayan bir çetedir. Buna dünyanın hiçbir yerinde müsamaha gösterilmez. Böyle bir yapıya siyasi parti denmez. Venedik Kriterleri ortadadır. AİHM'in Batasuna kararı bellidir. Sadece terörü kınamadığı için parti kapatılmış ve AİHM'e gitmiş ve itirazları reddedilmiştir."

HDP'nin de PKK'yı kınayamadığına dikkati çeken Destici, "Bizim kanun ve yasalarımız da açıktır. Teröre destek veren siyasi parti kapatılır. Toplumsal gerekçelerle kanunlar yok sayılamaz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı beklememeli. Dava açılmalı ve gereği yapılmalıdır. " dedi.

Destici, HDP'nin Kürtlerin temsilcisi olmadığının, temsilcisiymiş gibi görmek ve göstermenin çok yanlış olduğunun altını çizdi.

- "ABD bizi oyalıyor"

ABD-Türkiye arasında görüşmeleri süren güvenli bölge konusuna da değinen Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Bir dakika duracak zamanımız yoktur. ABD bizi oyalamaktadır. Türkiye'nin bu oyuna gelmemesi gerekir. Kendi gücümüzle güvenli bölgeyi oluşturmalıyız. O bölge PKK/PYD/YPG'den temizlenmeli. ABD yönetimi bizim için açık düşmandır. Eğer düşman değilse PKK/YPG'yi desteklemekten vazgeçsin."

Mustafa Destici, İdlip'te yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye sınırına gelenlerin ya oluşturulacak güvenli bölgede tutulması ya da kapıların açılarak sığınmacıların Avrupa'ya gitmesine engel olunmaması gerektiğini kaydetti.



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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:04
  1. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

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