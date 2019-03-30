Teröre 6 şehit veren Ekmekçiler köyünün acısı dinmiyor

SİİRT (AA) - Siirt'te PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 6 şehit veren Ekmekçiler köyünün acısı dinmiyor.

Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine 30 Mart 2018'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan güvenlik korucularının yakınları, 39 yetimin geride bırakıldığı hain saldırıyı unutamıyor.

Şehit güvenlik korucusu Mehmet Eren'in merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde yaşayan eşi ve çocukları, babaları ve şehit düşen silah arkadaşları için mevlit okuttu.

Şehidin babası Abdulhalik Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hain saldırının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek "İnşallah Allah hakkımızı onlardan alacak. Hiçbir hakları yoktu ama bu hain saldırıyı yaptılar." dedi.

- "Teröre karşıyız, her zaman da karşı duracağız"

Şehidin eşi Ayten Eren de üzerinden bir yıl geçen saldırıda şehit olanları rahmetle andıklarını, bu nedenle mevlit okuttuklarını anlattı.

Devletin kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden Eren, "Devletimiz her zaman bizimle beraberdir. Teröre karşıyız, her zaman da karşı duracağız. Saldırıdan sonra, '9 çocuğum var, hepsini bu yola feda ederim.' demiştim. Şimdi de bu düşüncem devam ediyor." diye konuştu.

Şehidin ağabeyi Mehmet Nuri Eren de terör örgütü PKK'yı lanetlediklerini dile getirdi.

Terör örgütünün dış güçlerin taşeronluğunu yaptığını aktaran Eren, "Halkımızın arasına bir fitne koymaya çalışıyorlar, hepimizin bölünmesini istiyorlar. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

- "Asker olup babamın yolunda gideceğim"

Şehidin oğlu İbrahim Eren de terör örgütü PKK'yla mücadele etmek için astsubaylık sınavlarına başvurduğunu aktardı.

Şehitlerin kanının yerde kalmayacağını dile getiren Eren, "PKK'yı lanetliyoruz. Zannetmesinler bu acıyı unuttuk. Teröre karşı her geçen gün daha da artıyor. Astsubaylığa başvurdum. Asker olup babamın yolunda gideceğim. Bu nedenle ayakta duruyorum." dedi.

- "Bunu yapanlar Kürt olamaz"

Şehit Abdullah Yüztaş'ın kuzeni Aydın Yüztaş da 30 yıldır teröre karşı verdikleri mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Gerekirse biz de çocuklarımız da bu yolda şehit düşecek. Arkalarında kim olursa olsun biz karşılarındayız. Şehitlerimizin acısını içimizde yaşatıyoruz. Bunu yapanlar Kürt ise ben Kürt değilim. Biz Kürtler terörün yanında değiliz, her zaman da karşılarındayız. Bunu yapanlar Kürt olamaz. Kendi kardeşini, babasını, ablasını dağa kaçıran biri Kürt olamaz. Güneydoğu halkı şerefi için yaşıyor. Şerefi olan hiçbir insan kız kardeşini dağa çıkarmaz. Bunlar Kürt değil."

Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce 30 Mart 2018'de gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt, Nevzat Gökçe ve Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut şehit düşmüş, 3 güvenlik korucusu ve 3 asker yaralanmıştı.

