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Terörden temizlenen topraklarda tarım yapılacak

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör olayları nedeniyle 23 yıl önce boşaltılan iki mahallede, Kaymakamlığın 2 milyon lira maliyetle hazırladığı proje sayesinde tarım ürünleri yetiştirilecek- Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca: "Vatandaşlarımız bu iki mahalleye gidip, isteyen tarım isteyen hayvancılık yapacak. Bu projenin Çukurca ekonomisine önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum"

14 Aralık 2018 Cuma 11:44
Terörden temizlenen topraklarda tarım yapılacak

HAKKARİ (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU - Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde terör olayları nedeniyle 1995't e boşaltılan iki mahallede, Kaymakamlığın 2 milyon lira maliyetle hazırladığı proje sayesinde tarım yapılacak.

İlçeye yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Bey ve Dutluca mahalleleri, 23 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle boşaltıldı.

Bölgede güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla huzur ve güvenin sağlandığı mahallelerin yeniden yerleşime açılması için çalışma başlatıldı.

Kaymakamlıkça hazırlanan ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca kabul edilen sulama projesiyle bölgede tarım yapılması hedefleniyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör saldırıları nedeniyle boşaltılan iki mahallenin yerleşime açılması için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Çiftçilerin gelecek sene söz konusu bölgede sulama projesinden faydalanabileceğini anlatan Ayca, "Yaklaşık 2 milyon lira kaynakla projeyi hayata geçirdik. Vatandaşlarımız bu iki mahalleye gidip, isteyen tarım, isteyen hayvancılık yapacak. Bu projenin Çukurca ekonomisine önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Ayca, söz konusu iki mahallenin yerleşime açılması ve sulama projesinin hayata geçirilmesiyle önemli miktarda bir alanın tarıma kazandırılacağını ifade etti.

İlçede kısa süre sonra "Zap Markası" projesini başlatacaklarını vurgulayan Ayca, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında bölgenin doğal ürünleri, başta tahin olmak üzere ceviz, bal, pirinç, maş fasulyesini bu marka ile piyasaya sunacağız. Ama ürünler şu anda istediğimiz miktarda değil. Bey ve Dutluca mahallelerinin tarıma açılmasıyla ilave üretim sağlanacak. Kısa zamanda sözleşmeli çiftçilik modelini hayata geçireceğiz. Bu modelde üretim yapacak çiftçilere alım garantisi vereceğiz. İstedikleri kadar susam, pirinç üretecekler biz de bunları çiftçilerimizden satın alıp Zap markası ile piyasaya sunacağız. Böylece tarımsal üretimde ciddi bir artış olacak ve boşaltılan 2 mahallemiz de tekrar açılacak."

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 11:44
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