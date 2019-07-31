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Terörden temizlenen bölge, tarım ve hayvancılıkla canlandı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırıları ve baskıları nedeniyle köylerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar, bölgede yürütülen başarılı operasyonlar sayesinde yıllar sonra kavuştukları huzurun tadını çıkarıyor- Bölgenin terörden temizlenmesiyle köylerine dönen vatandaşlar, tarım ve hayvancılık yaparak üretime katkı sunuyor- Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya:- "Çok şükür Derecik'te terör bitti, tarım ve hayvancılık başladı"- Köylülerden Serdar Çetintaş:- "Köyümüze rahat rahat geliyoruz. Köylüler bahçelerini ekiyor. Hayvanlarını getirerek buralarda besliyorlar. Artık huzurumuz yerinde. Yıllardır uzak kaldığımız köylerimize kavuştuğumuz için mutluyuz"

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:27
Terörden temizlenen bölge, tarım ve hayvancılıkla canlandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle köylerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlar, terörden temizlenen bölgede devletten aldıkları desteklerle tarım ve hayvancılık yapmaya başladı.

Yıllarca bölücü terör örgütüne mensup teröristlerin saldırılarıyla gündeme gelen Derecik, güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlar sayesinde huzura kavuştu.

Irak sınırındaki Balkaya Dağları ve çevresinin teröristlerden temizlenmesiyle köylerine dönen vatandaşlar, terörün ellerinden aldığı huzura yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Huzur ve güven ortamının sağlandığı köylerinde yeni bir yaşam sürdürmeye başlayan vatandaşlar, devletin sağladığı desteklerle hem sebze ve meyve yetiştiriyor hem de hayvancılığı geliştiriyor.

Vatandaşlar ayrıca şifalı otlara, zengin floraya sahip bakir bölgelerde arıcılık yaparak, kaliteli bal üretiyor.

- Vatandaşa devlet desteği

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de coğrafi konumuyla tarım ve hayvancılık potansiyeli yüksek bölgelerden biri olan Derecik'te vatandaşlara önemli destekler sağladı.

3 yılda 428 çiftçiye 29 bin 990 anaç koyun ve keçi, 141 çiftçiye 15 bin 33 arılı kovan, 14 aileye bin 400 hindi, 200 aileye 8 bin 500 meyve fidanı, 558 çiftçiye mazot ve gübre ve 6 çiftçiye de 84 büyük baş hayvan desteğinde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bu sayede köylerine dönen çiftçilerin tarım ve hayvancılık yapmasının önünü açtı.

İlçeye bağlı Koçyiğit köyünden 1992'de göç etmek zorunda kaldıklarını belirten Serdar Çetintaş, AA muhabirine, huzur ve güven ortamının tesis edilmesiyle 2 yıl önce köylerine gelerek tarım ve hayvancılık yapmaya başladıklarını anlattı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı arılı kovan desteği sayesinde arıcılık yapmaya başladığını anlatan Çetintaş, şöyle konuştu:

"İnşallah daha güzel şeyler olacak. Devletimizin desteği ile yeni evler yapacağız. Burada 2 senedir elhamdülillah güvenlik var. Rahat rahat geliyoruz. Köylüler bahçelerini ekiyor. Hayvanlarını getirerek buralarda besliyorlar. Artık huzurumuz yerinde. Yıllardır uzak kaldığımız köylerimize kavuştuğumuz için mutluyuz."

Uzun süre tarım ve hayvancılık yapamadıklarını dile getiren Hüseyin Çakmak da ''Güvenliğin sağlanmasıyla huzur oldu. Buralara dönerek arazilerimizi ekiyoruz. Bazı akrabalarımız hayvancılıkla uğraşıyor. Bazıları arıcılık yapıyor. Devletimiz destek sağladıktan sonra bunlar gerçekleşti. Allah razı olsun." dedi.

- "Bölgemiz terörden temizlendi"

Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya ise bölgenin tarım ve hayvancılığa en elverişli yerlerden biri olduğunu dile getirdi.

Terör olaylarının bitmesiyle vatandaşların köylerine dönerek tarım ve hayvancılık yapmaya başladığını aktaran Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Devletimizden çok memnunuz. Bölgemiz terörden temizlendi. Allah razı olsun devletimizden. Devletimize minnettarız. Sınırlarımızın her tarafı tutulmuş durumda. Güvenlik önlemleri üst düzeyde sağlanıyor. Şu anda buradayız. Terör yok. Eskiden terör nedeniyle kimse buraya gelemiyordu. Çok şükür Derecik'te terör bitti, artık tarım ve hayvancılık başladı."

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:27
  1. Derecik
  2. Hakkari
  3. Koçyiğit köyü

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