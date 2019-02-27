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Terörden temizlenen Amanoslar doğaseverlerin rotası oldu

Suriye'nin Afrin kırsalıyla bağlantısının kesilmesinin ardından düzenlenen operasyonlarla PKK'ya büyük darbenin vurulduğu Amanos Dağları, doğaseverlerin yürüyüş için tercih ettiği yeni rotalar arasında girdi- Sakık mevkisinde bir araya gelerek yeşilin her tonunun görülebildiği doğal parkurları ve yaylarıyla Amanoslar'da yürüyüş yapan grup, yaklaşık 6 saat boyunca huzurun tadını çıkardı- Doğaseverlerden Seval Kırmızıoğlu:- "İnsanlar buradan çok çekiniyordu teröristler olduğu için ama şu an çok rahat bir şekilde geziyoruz ve o güzellikleri görüyoruz "

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:07
Terörden temizlenen Amanoslar doğaseverlerin rotası oldu

HATAY(AA) - OZAN EFEOĞLU - Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'nin Afrin kırsalıyla bağlantısı kesilen ve harekatın ardından düzenlenen operasyonlarla PKK'ya büyük darbenin vurulduğu Amanos Dağları, Türkiye'nin çeşitli illerinden doğa yürüyüşçülerinin uğrakyeri haline geldi.

Tüm yaş grubuna hitap eden doğal parkurları ve yaylalarıyla yeşilin farklı tonlarının görülebildiği Amanoslar, artık adını terör olaylarıyla değil, doğa turizmine olan katkısıyla duyurmaya başladı.

Yamaç paraşütü sporcularının yanı sıra doğa yürüyüşü yapanların da tercih ettiği Amanoslar, farklı kentlerden gelen doğaseverlerin yeni yürüyüş rotaları arasına girdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Sakık mevkisinde bir araya gelen doğa yürüyüşçüleri, yaklaşık 6 saatlik bir gezintiyle doğal güzelliklerin tadını çıkarttı.

Doğaseverlerden Seval Kırmızıoğlu, AA muhabirine, terör nedeniyle yıllarca çevre illerdeki alternatif parkurları tercih etmek zorunda kaldıklarını, Amanoslar'ın huzura kavuşmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Çevre illerden gelen doğa sporları kulüpleri aracılığıyla geziler düzenlendiğini belirten Kırmızıoğlu, "Amanos Dağları'nda çok güzel yaylalarımız var. O yaylalara uzun süredir çıkamıyorduk, insanlar çekiniyorlardı, korkuyorlardı. Dörtyol taraflarında Karadeniz'i aratmayacak güzellikte şelaleler var ama gidemiyorduk. İnsanlar buradan çok çekiniyordu teröristler olduğu için ama şu an çok rahat bir şekilde geziyoruz ve o güzellikleri görüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bütün dağlarımızı gezme şansımız var"

Merve Bayraktar ise doğayla iç içe olmayı bir yaşam felsefesi olarak gördüğünü, terör olayları nedeniyle daha önce Amanos Dağları'nda gezinti yapamadıklarını anlattı.

Bölgenin terörden temizlenmesiyle yeni keyifler yaptıklarını dile getiren Bayraktar, huzur ortamını sağlayan güvenlik güçlerine teşekkür ettiklerini söyledi.

Ömer Bilgin de Amanos Dağları'nın doğal güzelliklerinin yüksek kesimlere çıktıkça etrafı kaplayan beyaz örtüyle ayrı bir huzur verdiğini aktararak, "Bölgenin bütün dağları muhteşem, buraları gezmek görmekisteyen insanlar için çok güzel bir ortam oluştu artık. Bütün şehrimizin dağlarını teker teker gezme şansımız var, herkesi buraya bekliyoruz. " şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:07
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