Terörden hüküm giyen HDP’lilerin son sözleri
Demokrasiyi hiçe sayan terör örgütünün propagandasını yapmaktan hüküm giyen HDP’li Sırrı Süreyya Önder, mahkemede son sözü sorulunca, “Yaşasın barış, yaşasın demokrasi.” dedi.07 Eylül 2018 Cuma 16:40
HDP’lilerin şovu, hüküm giydikten sonra dahi devam ediyor. Türkiye’nin bütünlüğünü hedef alan, demokrasiyi ortadan kaldırarak hak hukuk dinlemeyen, barışı ortadan kaldırmaya çalışan cani terör örgütünün propagandası yapmaktan hapis cezası yiyen Sırrı Süreyya Önder, mahkeme sonrası son sözü sorulunca, “Yaşasın barış, yaşasın demokrasi.” dedi.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Selahattin Demirtaş, SEGBİS ile bağlanırken, tutuksuz sanık Sırrı Süreyya Önder salonda hazır bulundu.
SON SÖZLERİ SORULDU, TİYATROYA BAŞLADILAR
Son sözleri sorulan sanık Selahattin Demirtaş, "Kahrolsun faşizm, yaşasın barış ve emek." ifadelerini kullandı.
Sanık Sırrı Süreyya Önder de son sözünde, "Yaşasın barış, yaşasın demokrasi." dedi.
TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAKTAN HÜKÜM GİYDİLER
Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 4 yıl 8 ay, Sırrı S. Önder ise 3 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.
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