Terörden aranan 4 zanlı Balıkesir'de yakalandı
Van ve İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ve DHKP-C'ye yönelik soruşturmalar çerçevesinde aranan 4 zanlı Balıkesir'de yakalandı.19 Haziran 2019 Çarşamba 12:27
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan biri astsubay 3 zanlının Balıkesir'de olduğunu belirledi.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüphelilerden birini il merkezinde, 2'sini Bandırma ilçesinde gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü.
İzmir'de, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik soruşturma nedeniyle aranan bir zanlı da Balıkesir kent merkezinde yol kontrolünde gözaltına alındı.
YORUM YAZ