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Terörden aranan 4 zanlı Balıkesir'de yakalandı

Van ve İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ve DHKP-C'ye yönelik soruşturmalar çerçevesinde aranan 4 zanlı Balıkesir'de yakalandı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:27
Terörden aranan 4 zanlı Balıkesir'de yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan biri astsubay 3 zanlının Balıkesir'de olduğunu belirledi.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüphelilerden birini il merkezinde, 2'sini Bandırma ilçesinde gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü.

İzmir'de, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik soruşturma nedeniyle aranan bir zanlı da Balıkesir kent merkezinde yol kontrolünde gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:27
  1. Van
  2. İzmir
  3. Balıkesir
  4. terör
  5. FETÖ
  6. operasyon

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