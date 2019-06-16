Terörden Arananlar Listesi’ndeki 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak’ın İdil ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 8 teröristten 2’sinin Terörden Arananlar Listesi’nde yer aldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak’ın İdil ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 8 teröristten 2’sinin Terörden Arananlar Listesi’nde yer aldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığıncagerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonunda etkisiz hale getirilen 8 teröristten 2’sinin TerördenArananlar Listesi’nde yer aldığı tespit edilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan Sarya kod adlı Emine Toy olduğu, diğer teröristinise 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Baran kod adlı Yılmaz Begiç olduğu belirlenmiştir” denildi.

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