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Terör yanlısı Birgün gazetesi, mal varlığına el konulan Haydar Baş'a sahip çıktı!

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'a yönelik yapılan operasyon, terör yanlısı Birgün gazetesini rahatsız etti.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:55
Terör yanlısı Birgün gazetesi, mal varlığına el konulan Haydar Baş'a sahip çıktı!

Haydar Baş hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mahkeme kararıyla Baş'ın mal varlığına el konuldu ve yurt dışına çıkışı yasaklandı.

Mahkemenin Haydar Baş kararı, yıllardır 'şeriat gelecek' haberleri yapan Birgün Gazetesi'nde de yer aldı.

ADNAN OKTAR, FURKAN VAKFI VE HAYDAR BAŞ

Gazete; haberi, "AKP'li olmayan bir tarikata daha operasyon" başlığıyla duyurdu.

Haberin detaylarında, Adnan Oktar ve Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonlar da hatırlatıldı.

Terör yanlısı gazete, AK Parti düşmanlığıyla tarikatları savunacak hale geldi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:55
  1. Haydar Baş
  2. Bağımsız Türkiye Partisi
  3. BTP Genel Başkanı Haydar Baş
  4. Birgün gazetesi
  5. mezhepçi gazete

YORUM YAZ

  • TemizlikTemizlik1 sa önce
    Sirada Evrenesoglu var. Sonra da ilk olarak Menzilciler olmali..
  • veliveli55 dk önce
    haydar baş, rusya nın adamı. kimse bilmez...
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