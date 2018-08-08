Terör yanlısı Birgün gazetesi, mal varlığına el konulan Haydar Baş'a sahip çıktı!

Haydar Baş hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mahkeme kararıyla Baş'ın mal varlığına el konuldu ve yurt dışına çıkışı yasaklandı.

Mahkemenin Haydar Baş kararı, yıllardır 'şeriat gelecek' haberleri yapan Birgün Gazetesi'nde de yer aldı.

ADNAN OKTAR, FURKAN VAKFI VE HAYDAR BAŞ

Gazete; haberi, "AKP'li olmayan bir tarikata daha operasyon" başlığıyla duyurdu.

Haberin detaylarında, Adnan Oktar ve Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonlar da hatırlatıldı.

Terör yanlısı gazete, AK Parti düşmanlığıyla tarikatları savunacak hale geldi.