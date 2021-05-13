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Avrupa Terör ülkesi İsrail’e bir skandal destek de Almanya’dan geldi
Avrupa

Terör ülkesi İsrail’e bir skandal destek de Almanya’dan geldi

Almanya Gazze’den İsrail’e roket saldırılarını "terör" olarak nitelendirerek İsrail’in 'kendini savunma hakkına' vurgu yaptı fakat siyonistlerin masumları katletmesini görmemezlikten geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 21:22:00 -
Terör ülkesi İsrail’e bir skandal destek de Almanya’dan geldi

Alman hükümeti, Hamas’ın Gazze’den İsrail’e roket saldırılarını sert ifadelerle kınarken, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’i arayarak “güçlü dayanışma” mesajı verdi.

Steinmeier’in İsrailli mevkidaşı Rivlin ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze’den İsrail’i hedef alan roket saldırılarının “hiç bir şekilde gerekçelendirilemeyeceğini” söylediği, bu saldırılara hedef olan İsrail halkına “sınırsız dayanışma duygularını” ilettiği belirtildi.

Alman Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Rivlin’in gelişmeler hakkında Steinmeier’i bilgilendirdiğini, Steinmeier’in ise roket saldırılarında hayatını kaybeden İsrail vatandaşları için başsağlığı ve taziye dileklerini Rivlin’e ilettiğini aktardı.

“Terör saldırıları” vurgusu

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise bugün yaptığı açıklamada Hamas’ın İsrail’i hedef alan roket saldırılarını “terör saldırıları” olarak nitelendirdi ve bu saldırıları en sert şekilde kınadıklarını söyledi.

Seibert, "İsrail’in kendini terör saldırılarına karşı savunma hakkına sahip olduğunu" vurgularken, “barışçıl ve sürdürülebilir çözümün ancak her iki taraf arasında müzakere edilecek bir anlaşma ile sağlanabileceği” görüşünü yineledi.

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de gerilimin ancak Hamas’ın "gelişigüzel roket saldırılarına son vermesi” ile düşürülebileceğini kaydetti.

 

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Yorumlar

hizipsavar

şerefsiz köpekler ingilizler siiz öldürse evlerinizi yaksa kadınalrı çocukları öldürse bu tetörmü yoksa kendini savunmak mı. kudüs filistinlilerin kendi csanalrını savunuyorlar ban ahiç kimse avrupalı amaerikalı dostlarım falan demesin. müslümanın dostu müslüman onlarda uyuuyor.
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