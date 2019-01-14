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"Terör terördür ve kaynağında kurutulmalıdır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:- "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur"- "Bizim için esas olan ulusal güvenliğimizdir. Terörle mücadelemizi belirleyen esas unsur da budur"- "Terör terördür ve kaynağında kurutulmalıdır, Türkiye Suriye'de tam da bunu yapmaktadır"

14 Ocak 2019 Pazartesi 10:10
"Terör terördür ve kaynağında kurutulmalıdır"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhuriyeti devletinin Kürtlerin düşmanı değil hamisi olduğunu belirtti. Terörü kaynağı ne olursa olsun Türkiye için fark etmediğini kaydeden Altun, "Terör terördür ve kaynağında kurutulmalıdır, Türkiye Suriye'de tam da bunu yapmaktadır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye ilişkin paylaşımına tepki gösterdi.

Mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir. Türkiye’nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur. Bizim meselemiz PKK terör örgütüyle ve onun Suriye’deki uzantılarıyladır. " değerlendirmesinde bulunan Altun PYD ve YPG'nin bir terör örgütü olduğunu ve Türkiye'nin terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Haziran 2015 tarihli "Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz." değerlendirmesini de tekrar paylaşarak şunları kaydetti:

"Bizim için esas olan ulusal güvenliğimizdir. Terörle mücadelemizi belirleyen esas unsur da budur. Terörizmin kaynağı ister ideolojik, ister dini isterse etnik olsun bizim için farketmez. Terör terördür ve kaynağında kurutulmalıdır. Türkiye Suriye'de tam da bunu yapmaktadır."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 10:10
  1. ABD Baskani Donald Trump
  2. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  3. Kürtler
  4. surıye

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