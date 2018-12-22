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Terör sevicileri korku saldı!

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından senatör Lindsey Graham, Trump'a çağrı yaptı. Graham, Trump'a kararını tekrar gözden geçirmesini tavsiye ederken, Türkiye'nin olası operasyonu hakkında da küstah ifadelerde bulundu.

22 Aralık 2018 Cumartesi 19:21
Terör sevicileri korku saldı!

ABD'nin Suriye'den çekilmesi sonrası Twitter'dan açıklamalar yapan senatör Lindsey Graham, Trump'a kararını gözden geçirmesi önerisinde bulunurken, terör örgütü PKK/YPG'nin vurulması halinde sorumlunun Türkiye ve Erdoğan olacağını belirtti.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı alması hem dünyada hem de Amerika'da şok etkisi yapmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı karara ülkesinden ise tepkiler yükseliyor. Bunun en son örneği cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham...

'Selman ile Başkan Erdoğan'ı yanyana koyacakmış'

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalar yapan Graham, Trump'a kararını tekrar gözden geçirmesini tavsiye ederken, Türkiye'nin olası operasyonu hakkında da küstah değerlendirmelerde bulundu. Terör örgütü PKK/YPG'ye arka çıkan sözlerinde Graham, eğer operasyon olur ve YPG vurulursa, Cemal Kaşıkçı'nın ölüm emrini verdiği iddia edilen Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Selman ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aynı kategoriye koyacağını belirtti.

İşte Graham'ın Twitter'dan paylaştığı o 3 mesaj;

-Amerika'nın en büyük kabusu, DAEŞ'e karşı cesurca savaşan Kürtler gibi müttefiklerin terkedilip harap edilmesi.

- Sayın başkan, gelecekte hiçbir müttefiğimiz olmayacak. Bizim ulusumuz bundan daha iyi. Lütfen Suriye'den çekilme stratejisini yeniden değerlendirin.

- Cesurca DAEŞ'e karşı savaşan ABD'nin Kürt müttefiklerinin yokedilmesine yönelik her türlü eylemden Türkiye'yi sorumlu tutacağız. Eğer bu olursa, bana göre, Erdoğan'ı Suudların Bin Selman'ı ile aynı kategoriye koyacağız.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 19:21
  1. ABD
  2. Suriye

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